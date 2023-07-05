طارق السيد: لاعب جامد هيمشي من الأهلي

أعلن طارق السيد لاعب الزمالك السابق، عن مفاجآت في صفقات الأهلي خلال الانتقالات الصيفية.

وكتب طارق من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك: "مفاجآت في صفقات الأهلي.. اسم جامد ولاعب جامد هيمشي".

أعلن نادي بوردو الفرنسي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع السنغالي أليو بادجي قادمًا من فريق أميان.

ونشر بوردو بيانًا عبر موقعه الإلكتروني أكد خلاله تفعيل خيار الشراء في عقد اللاعب مع ناديه السابق أميان، لضمه مقابل 3 مليون دولار.

وبذلك سيتحصل النادي الأهلي على مبلغ 600 ألف دولار، ما يعادل 24 مليون جنيه، وهو المبلغ المساوي لنسبة إعادة بيع اللاعب التي تم وضعها في عقد بادجي عند بيعه لـ أميان.