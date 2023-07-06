كاتب صحفي: الدفع بالاستثمارات الأجنبية حاليا هو ترجمة عملية لزيارة السيسي إلى باريس

قال الكاتب الصحفي شريف سمير، إن الدفع بالاستثمارات الأجنبية فى الوقت الحالى للسوق المصري يعتبر ترجمة عملية لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لباريس مؤخرا.

وأضاف الكاتب الصحفي شريف سمير، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه مثل تلك القرارات من شأنها تنشيط عجلة الاقتصاد في مصر.

وتابع الكاتب الصحفي شريف سمير، أن الاعتماد على الرؤية الداخلية أو تنشيط الصناعات الداخلية مهم، ولكن هناك جناح آخر مهم جدا لتنشيط الاقتصاد، وهو أن يكون هناك ضخ للاستثمارات الأجنبية، ويكون هناك اعتماد على رؤوس الأموال من الخارج ومشروعات تكاملية بين مصر ودول العالم، لأنه يرفع من قيمة الجنيه المصري وتوفير أيدي عاملة.