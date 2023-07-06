تدريبات تأهيلية لنبيل عماد دونجا قبل مباراة الزمالك وفيوتشر

أدى نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

يأتي ذلك وفقا للبرنامج الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق، بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.

وقام اللاعب بالركض حول الملعب بجانب أداء تدريبات تأهيلية متنوعة باستخدام أدوات التأهيل.

ويخوض اللاعب مرحلة جديدة من البرنامج التأهيلي الموضوع له لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فيوتشر المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.