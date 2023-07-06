عمرو السيسي يشارك في المران الجماعى للزمالك استعدادا لمواجهة فيوتشر

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت صباح اليوم الخميس، مشاركة عمرو السيسي لاعب الوسط بشكل كامل في المران الجماعي، استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

وكان اللاعب خاض تدريبات تأهيلية فقط خلال مران أمس الأربعاء ولم يشارك في الفقرات الفنية والخططية وفقا لقرار الجهاز الفني منعا لتعرضه للإرهاق، بعد مشاركته في شوط كامل خلال مباراة الزمالك والمقاولون العرب الأخيرة في كأس مصر.

وأدي عمرو السيسي الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية خلال المران الصباحي اليوم الخميس استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فيوتشر المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.