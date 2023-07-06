بعد حمدي فتحي.. نجم الأهلي على رادار الدوري القطري

أكدت شبكة قنوات الكأس القطرية، دخول محمد مجدي أفشة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة اهتمامات نادي أم صلال، لضمه خلال الصيف الحالي.

وكتب الحساب الرسمي للشبكة القطرية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" إدارة نادي أم صلال تفاضل بين النيجيري إيجالو لاعب الهلال السعودي السابق، ومحمد مجدي أفشه لاعب الأهلي المصري لضم أحدهما خلال الانتقالات الصيفية الحالية".

يذكر أن نادي الوكرة القطري أعلن الثلاثاء الماضي إتمام اتفاقه مع النادي الأهلي لضم حمدي فتحي، على أن يتم الإعلان الرسمي عقب اجتياز اللاعب الكشف الطبي.

تكلفة الصفقة

وأتم الاهلي والوكرة إتفاقهما رسمياً بإنتقال حمدي فتحي للفريق القطري مقابل 3 مليون و250 ألف دولار بجانب 20% من نسبة إعادة البيع و500 ألف دولار إمتيازات أخري.

وسينضم حمدي فتحي إلى نادي الوكرة القطري، حتى 30 يونيو 2026.