بينهم صغار وبالغين|إصابة عدة أشخاص في اقتحام سيارة لمدرسة بـ جنوب لندن

فتحت الشرطة البريطانية تحقيقًا اليوم الخميس بعد إصابة عدة أشخاص، صغار وبالغين، عندما اقتحمت سيارة مدرسة في ويمبلدون، جنوب لندن. ووقع الحادث على طريق كامب رود، حيث تقع المدرسة، والتي تقدم خدماتها للفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 4 و 11 سنة.

من جهتها، قالت شرطة لندن: "تم استدعاؤنا في الساعة 9.54 صباحًا للإبلاغ عن اصطدام سيارة بمبنى في المدرسة. يتم علاج العديد من الأشخاص في مكان الحادث. وسنشارك المزيد من التحديثات عندما نستطيع"، حسبما نقلت صحيفة الجارديان البريطانية.

وأعلنت طواقم الإطفاء في لندن أنها موجودة أيضا في المدرسة، مضيفة علي تويتر: "نحن ندعم حاليًا خدمات الطوارئ في حادثة وقعت في مدرسة في ويمبلدون. لدينا سيارتا إطفاء ووحدتا إنقاذ في الموقع ".

وقالت خدمة الإسعاف في لندن على تويتر: "نحن ندعم حاليًا خدمات الطوارئ في حادث مستمر في مدرسة في كامب رود، ويمبلدون." وذكرت شبكة سكاي نيوز أن الإسعاف الجوي في لندن موجود أيضًا في مكان الحادث.