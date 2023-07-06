حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف بالشرقية

كلّف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى للتصدي لمحاولات البناء المخالف بنطاق المحافظة وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون سواء تعدي على أراضٍ زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص مستغلين العطلات الرسمية وتطبيق القانون على المخالفين.

أكد محافظ الشرقية انه قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع شرطة قسم ثان لتنفيذ قرار الإزالة رقم ٤٦٢٥ لسنة 2023 الصادر ضد " ز .م .ع" للعقار الكائن بناحيه شارع عبد القادر المتفرع من شارع مصرف اكوا بحي المستشارين ثاني الزقازيق ، وذلك لقيامها بصب وبناء الدور الارضي وثلاثه ادوار علويه على مساحة ٩٠ مترا مربعا للدور الواحد وذلك مخالف للقانون ١١٩لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية بإزالة الأعمال المخالفة المبينه بعاليه حيث إن العقار على الطبيعة عبارة عن دور أرضي وثلاثة أدوار علويه وتم تنفيذ ازالة جزئية للدور الأرضي وجزء من حوائط بلكونات الدور الأول علوى بمعدات رئاسة مركز ومدينة الزقازيق وتم تحرير محضر بما تم من إجراءات على الطبيعة.

كما قامت رئاسة مدينة القنايات بإزالة نصب مقام بميدان المرور بمفارق القنايات بالطريق الرئيسي بواسطة العاملين المعنيين ومعدات الحملة الميكانيكية برئاسة المدينة.