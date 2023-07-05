ضمن مبادرة 100 يوم صحة..وزير الصحة يدعم الشرقية بوحدة الماموجرام المتنقلة

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في ضوء مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ١٠٠ يوم صحة، والتي تم إطلاقها يوم الأحد قبل الماضي على مستوى الجمهورية، وفر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الوحدة المتنقلة لدعم صحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدي «ماموجرام» بمركز ومدينة بلبيس، والمتمركزة الآن داخل مستشفى بلبيس المركزي،لخدمة سيدات مركز ومدينة بلبيس، وجميع مراكز ومدن محافظة الشرقية.

جاء ذلك أثناء زيارة وكيل وزارة الصحة بالشرقية لمستشفى بلبيس المركزي، في حضور رئيس مركز ومدينة بلبيس، لتفقد الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، ومتابعة مكان تمركز الوحدة المتنقلة بالمستشفى، والتي تعزز من تقديم الخدمات الطبية للسيدات ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، على أن يتم تفعيل الوحدة والبدء في تقديم خدمتها للسيدات اعتباراً من يوم السبت القادم الموافق ٨ يوليو ٢٠٢٣، وذلك لإجراء كافة الفحوصات الطبية لهن، وإحالة المشتبة إصابتهن بأورام الثدي لمستشفيات الإحالة لتقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لهن.

وكلف وكيل الوزارة مديرة الإدارة الصحية ببلبيس ومدير المستشفى، بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالوحدة المتنقلة، للاستفادة القصوى من الماموجرام وإفادة أكبر عدد من السيدات، ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، مع تكثيف الدعاية بنطاق مركز ومدينة بلبيس، بمشاركة الرائدات الريفيات لحث السيدات علي المشاركة بالمبادرة، بالإضافة إلي توعيتهن بأهمية إجراء الفحص والمتابعة الدورية، وطرق الفحص الذاتي، مشيراً إلى أن مبادرة دعم صحة المرأة تستهدف إجراء الكشف والفحص الطبي علي جميع السيدات في الفئة العمرية المستهدفة بداية من عمر ١٨ عام فأكثر.

كما تفقد وكيل الوزارة الخدمات الطبية بالأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، حيث تم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ، وقام بمتابعة توقيع الكشف الطبي على المرضى والمصابين بالاستقبال، واستكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، متفقدا الأقسام الداخلية، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمرضى، موجهاً بعمل الصيانة اللازمة للتكييفات الموجودة بسكن الأطباء، وعمل الإصلاحات اللازمة لإحدي التروليات، مع وضع سلك على النوافذ الموجودة بإحدى غرف الأقسام الداخلية، لمنع دخول أي حشرات طائرة، وذلك حفاظاً على صحة وراحة المرضى بالمستشفى.

وأوضح وكيل الوزارة بأن المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة سيتم تنفيذها بالمحافظة على مدار ١٠٠ يوم حتي ١ اكتوبر ٢٠٢٣، مضيفاً بأن تم تدريب الفرق الطبية علي أعمال المبادرة، والتي سيتم من خلالها تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة "١٠٠ مليون صحة"، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، وإجراء المسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل، وتطعيم الأطفال المختلفين منهم من عمر يوم وحتي ٥ سنوات، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة الشرقية.