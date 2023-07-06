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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سيرين عبد النور تهنئ هيفاء وهبي على أغنيتها الجديدة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

شاركت الفنانة هيفاء وهبي، منشور الفنانه نسرين عبد النور  عبر حسابها الشخصي على موقع التواصلالاجتماعي"تويتر".

 

وكتبت سرين عبد النور "الكل ضعف بعد هيدي الصورة مبروك حبيبي وجمالك

 

وعلقت هيفاء وهبي قائله:"الله يبارك فيكي حبيبتي".

وشاركت هيفاء وهبي متابعيها مقطع فيديو قصير عبر حسابها بتطبيق انستجرام من أغنية ما بضعفش وكتبت هيفاء: "انتظروا أغنية ما بضعفش يوم الخميس الموافق 6 يوليو".

كشفت المحامية اللبنانية بشري خليل عن تفاصيل لأول مرة عن طلاق الفنانة هيفاء وهبي من والد ابنتها زينب .
 

وقالت المحامية اللبنانية الشهيرة بشري خليل إن هيفاء وهبي رفضت أن تقوم بكتابة تنازل رسمي عن رؤية ابنتهاالوحيدة زينب عقب طلاقها، حتي لا يؤثر على نفسية ابنتها فيما بعد حين تشاهد تنازلاً من والدتها عن رؤيتها . 

وقالت المحامية بشري خليل إن هيفاء وهبي قامت بطلب الطلاق من والد ابنتها الوحيدة زينب ، ولكنها تعهدت بعدماللجوء الى القضاء من أجل رفع قضية رؤية أو حضانة .

وكان آخر اعمال هيفاء وهبي فى السينما هو "رمسيس باريس"، والذى شاركها فى بطولته عدد من الفنانين  ابرزهمحمدى الميرغنى، مصطفى خاطر، محمد سلام، محمد أسامة أو أوس أوس، ومحمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرةمقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذهالرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندمايقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون، وتقدم هيفاء وهبى فى الفيلم شخصيةفتاة شعبية.  

اعمال هيفاء وهبى التونسية الشهيرة خالد موسى رؤية ابنتها رمسيس باريس سيرين عبد النور طلب الطلاق قضية رؤية فيديو قصير

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