بـ 4 أقراص أسبرين أطفال.. طرق إسعاف الأزمة القلبية

ازدادت الفترة الأخيرة حالات الإصابة القلبية والتي تسبب الوفاة .

وقد يتجاهل الكثير الكشف المبكر علي القلب أو الاهتمام بالأعراض المبكرة مثل ضيق التنفس ووجع منطقة الصدر والتي تعد مؤشرا للجلطات والأزمات القلبية.



ولذلك نصح الدكتور جمال شعبان استشارى أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا بالكشف المبكر عند الشعور بأي وجع في منطقة الصدر وعدم تجاهل الألم .

أما عن الاحتياطات اللازم عند الشعور بذلك الألم وزيادته مع المجهود سواء كان الوجع علي شكل حموضة أو حرقان او سكاكين بتقطع يجب إسعاف المريض بـ ٤ أقراص أسبرين أطفال أو ٤ أقراص مضاد للصفائح بلافيكس لصقة نيترودرم علي الصدر استدعاء الإسعاف في حالة عدم سكون الوجع ويجب تعلم طريقة تدليك للقلب حتي نسعف الشخص المصاب بأزمة توقف قلبه.