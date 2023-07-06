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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طاهر محمد طاهر لـ حمدي فتحي: أرجل حد لعبت معاه

صدى البلد

وجه طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي، رسالة لـ حمدي فتحي بعد انتقاله إلى الوكرة القطري. وذلك عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

وكتب طاهر محمد طاهر “كلام كتير ممكن الواحد يقوله بس انت جدع، وارجل لاعب الواحد لعب معاه ، هتوحشني جدا بالتوفيق يا حبيبي و اشوفك علي خير”.

وكان قد نشر فتحي منشورا عبر صفحته على موقع “فيس بوك” كتب خلاله:"شكراً النادي الاهلي شكراً الادارة شكراً جمهورالنادي الأهلي العظيم ".


وأضاف:" فخور إني كنت جزءا صغيرا من كيان كبير وعظيم شكراً علي حبكم و دعمكم اللا منتهي . ربنا وحده اللي يعلمكنت بموت نفسي عشان بحب الكيان العظيم وجمهوره الكبير ، بتمني لكم كل التوفيق دايماً ".

واختتم قائلًا:"وأخيراً شكراً لجميع الأجهزة الفنية واللاعيبة المحترمة اللي بعتبرهم اكتر من اخواتي بحبكم جداً وبتمنيليكم كل التوفيق في ما هو قادم مع نادينا العظيم وتقدروا تفرحوا جمهوره زي ماحنا متعودين .. و لنا عودة ".

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