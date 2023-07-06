جرانيت تشاكا يقترب من الانضمام لـ باير ليفركوزن

أكدت تقارير صحفية، أن السويسري جرانيت تشاكا، سيعود إلى الدوري الألماني من بوابة باير ليفركوزن قادما من أرسنال الإنجليزي.

وأوضحت صحيفتا "بيلد" و"كولنر شتات أنتسايجر "، الألمانيتان اليوم الخميس، أن تشاكا خضع للفحص الطبي في ليفركوزن.

وكان تشاكا قد وافق على شروطه الشخصية مع ليفركوزن منذ عدة أسابيع، لكن أرسنال كان سيسمح له بالرحيل حال تم إيجاد بديل مناسب في مركزه، وهو ما قدم تم بالاقتراب من ضم ديكلان رايس.

وتقدر قيمة الصفقة بمبلغ يتراوح ما بين 15 إلى 25 مليون يورو.

ولعب تشاكا في الدوري الألماني مع فريق بوروسيا مونشنجلادباخ في الفترة ما بين عامي 2012 إلى 2016، قبل الانضمام إلى أرسنال مقابل 45 مليون يورو.

كان ليفركوزن قد أعلن أمس الأربعاء عن تعاقده مع الجناح يوناس هوفمان قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ من خلال الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 10 مليون يورو.

وأنهى فريق المدرب تشابي ألونسو الموسم الماضي في المركز السادس ليتأهل لمنافسات الدوري الأوروبي.