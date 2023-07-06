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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عناية الإسلام بالنشء .. الأوقاف تطلق قافلة دعوية لوادي النطرون غدا

قافلة دعوية
قافلة دعوية

أعلنت وزارة الأوقاف في إطار دورها  بنشر الفكر الوسطي المستنير ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، إطلاق قافلة دعوية غداً الجمعة : 19ذو الحجة 1444هـ، الموافق 7 يوليو 2023م، تحت عنوان “ عناية الإسلام بالنشء”.

عناية الإسلام بالنشء

وتنطلق قافلة دعوية بوادي النطرون بمديرية أوقاف البحيرة ، تشمل أداء خطبة الجمعة والمشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل، وبيانها كالتالي :

م الاسم الوظيفة المسجد وموقعه

1. الشيخ / محمد محمود أبو حطب مدير المديرية النور – مدينة وادي النطرون

2. الشيخ / محمد رجب خليفة وكيل المديرية الرحمة – مدينة وادي النطرون

3. الشيخ / علاء محمود السيد إمام وخطيب الشهيد أيمن – الرست

4. الشيخ / أسامة أحمد محمد إمام وخطيب عثمان بن عفان – الرست

5. الشيخ / أحمد محمود محمد إمام وخطيب عباد الرحمن – الرست

6. الشيخ / أحمد جمال محمد إمام وخطيب التقوى – المدينة

7. الشيخ / محمد يسري محمد إمام وخطيب الشاكرين – المدينة

8. الشيخ / حسن سليمان أحمد إمام وخطيب عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) – المدينة

9. الشيخ / محمد عبد الغني العالم إمام وخطيب الهداية – المدينة

10. الشيخ / محمد صبحي الدهمة إمام وخطيب الإخلاص – يحيى أبو عيسى

11. الشيخ / أحمد محمد ديغم إمام وخطيب الشرقي – المدينة

12. الشيخ إيهاب عبده الصعيدي إمام وخطيب المصطفى – المدينة

الشيخ /محمد محمد طه إمام وخطيب السيدة خديجة ( رضي الله عنها ) – مدينة بدر

1. الشيخ / محمد زكي مهينة إمام وخطيب الحمد مجدي حسانين – مدينة بدر

2. الشيخ / أحمد قطب علي إمام وخطيب الأقصى – مدينة بدر

الأوقاف وزارة الأوقاف نشر الفكر الوسطي تصحيح المفاهيم الخاطئة قافلة دعوية عناية الإسلام بالنشء قافلة دعوية بوادي النطرون خطبة الجمعة

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