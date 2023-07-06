عناية الإسلام بالنشء .. الأوقاف تطلق قافلة دعوية لوادي النطرون غدا

أعلنت وزارة الأوقاف في إطار دورها بنشر الفكر الوسطي المستنير ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، إطلاق قافلة دعوية غداً الجمعة : 19ذو الحجة 1444هـ، الموافق 7 يوليو 2023م، تحت عنوان “ عناية الإسلام بالنشء”.

عناية الإسلام بالنشء

وتنطلق قافلة دعوية بوادي النطرون بمديرية أوقاف البحيرة ، تشمل أداء خطبة الجمعة والمشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل، وبيانها كالتالي :

م الاسم الوظيفة المسجد وموقعه

1. الشيخ / محمد محمود أبو حطب مدير المديرية النور – مدينة وادي النطرون

2. الشيخ / محمد رجب خليفة وكيل المديرية الرحمة – مدينة وادي النطرون

3. الشيخ / علاء محمود السيد إمام وخطيب الشهيد أيمن – الرست

4. الشيخ / أسامة أحمد محمد إمام وخطيب عثمان بن عفان – الرست

5. الشيخ / أحمد محمود محمد إمام وخطيب عباد الرحمن – الرست

6. الشيخ / أحمد جمال محمد إمام وخطيب التقوى – المدينة

7. الشيخ / محمد يسري محمد إمام وخطيب الشاكرين – المدينة

8. الشيخ / حسن سليمان أحمد إمام وخطيب عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) – المدينة

9. الشيخ / محمد عبد الغني العالم إمام وخطيب الهداية – المدينة

10. الشيخ / محمد صبحي الدهمة إمام وخطيب الإخلاص – يحيى أبو عيسى

11. الشيخ / أحمد محمد ديغم إمام وخطيب الشرقي – المدينة

12. الشيخ إيهاب عبده الصعيدي إمام وخطيب المصطفى – المدينة

الشيخ /محمد محمد طه إمام وخطيب السيدة خديجة ( رضي الله عنها ) – مدينة بدر

1. الشيخ / محمد زكي مهينة إمام وخطيب الحمد مجدي حسانين – مدينة بدر

2. الشيخ / أحمد قطب علي إمام وخطيب الأقصى – مدينة بدر