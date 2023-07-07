برلمانية : وزارة التعليم طورت المناهج حتى الصف الخامس الإبتدائي وتسعى لإستكمال الباقى

أكدت الدكتورة حنان حسنى عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أهمية تطوير المناهج فى تخريج جيل واعد قادر على رفع اسم مصر عاليا.

تطوير المناهج بداية من كيجى 1 الى 5 ابتدائي

وقالت “حسنى” لـ"صدى البلد"، إن وزارة التربية والتعليم قامت بتطوير المناهج بداية من كيجى 1 الى 5 ابتدائي وهنك خطة زمنية لإستئناف تطوير جميع المناهج الاخرى خلال الفترة المقبلة، لافتة الى أن الهدف من تطوير المناهج هو التخفيف على كاهل اولياء الامور من شراء الكتب الخارجية الاخرى وتوفير معلومات سهلة وبسيطة لوصول المعلومة لمستوى جميع الطلاب.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن لجنة التعليم والبحث العلمى بالمجلس تقوم بشكل مستمر فى دورها الرقابى والمتابعة للخطة الزمنية التى وضعتها وزارة التربية والتعليم لتطوير المناهج الدراسية فضلا عن المتابعة المستمرة لكل جديد فى المنظومة التعليمية وتسعى بقوة لتذليل جميع العقبات والمشاكل التى تواجة الطلاب والمنظومة التعليمية بالكامل.