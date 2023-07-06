بدون حلويات .. طرق طبيعية لعلاج النحافة

تعد النحافة من المشكلات الشائعة بين الفتيات والأطفال وبعض الشباب وتسبب متاعب صحية ونفسية لذا لابد من علاجها.

ووفقا لموقع " NHS" نقدم لكم عدة نصائح تساعدك على زيادة الوزن إذا كانت النحافة غير ناتجة عن الإصابة بمرض ما.



زيادة الوزن تدريجيًا عن طريق إضافة سعرات حرارية صحية - يمكن للبالغين محاولة إضافة حوالي 300 إلى 500 سعر حراري إضافي يوميًا.

تناول وجبات أصغر في كثير من الأحيان للتخلص من النحافة، مع إضافة وجبات خفيفة صحية بين الوجبات

أضف سعرات حرارية إضافية إلى وجباتك مع الجبن والمكسرات والبذور فإنها فعالة في علاج النحافة

تناول مشروبات عالية السعرات بين الوجبات ، مثل اللبن المخفوق للتخلص من النحافة بسرعة.

اتباع نظام غذائي متوازن - اختر من بين مجموعة متنوعة من المجموعات الغذائية ، مثل الفاكهة والخضروات والكربوهيدرات النشوية ومنتجات الألبان والبدائل

أضف البروتين إلى وجباتك مع الفاصوليا والبقول والأسماك والبيض واللحوم الخالية من الدهون لبنية العضلات وعلاج النحافة بشكل صحيح.

بروتين

تناول وجبات خفيفة سهلة التحضير ، مثل الزبادي أو الأرز باللبن.

بناء العضلات من خلال تدريب القوة أو اليوجا - يمكن أن تحسن التمارين من شهيتك.

لا تعتمد على الشوكولاتة والكعك والمشروبات السكرية لزيادة الوزن.

لا تجعل معدتك تمتلئ بالمشروبات قبل تناول الوجبات.



