أشواط إضافية.. المصري يتعادل مع حرس الحدود 2-2 بكأس مصر

انتهت أحداث الشوط الثاني من مباراة حرس الحدود والمصري البورسعيدي بالتعادل الإيجابي 2-2 في المباراة التي تقام على ملعب استاد برج العرب في إطار دور الـ 16 لبطولة كأس مصر .

سجل أودو لاعب حرس الحدود هدف فريقه الاول في الدقيقة 35 من عمر المباراة.

تعادل المصري في الدقيقة الأولى من عمر الشو الثاني عن طريق رأسية عبده يحيى.

وفي الدقيقة 60 من عمر المباراة، تمريرة طولية من وسط الملعب عن طريق فلانتين أودو تجاه إيمانويل ديفيد المنطلق بشكل سريع خلف مدافعي المصري والذي تمكن من ترويض الكرة والانفراد بالمرمى ثم أطلق تسديدة متقنة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 90 من عمر المباراة، سجل إلياس الجلاصي هدف التعادل للمصري البورسعيدي عن طريق ركلة جزاء.

واحتكم الفريقان للوقت الإضافي لحسم المتأهل من بينهما لدور الـ 8 من بطولة كأس مصر.

ويضم تشكيل حرس الحدود :

محمد فوزي لحراسة المرمى

محمد رضا ، وإبراهيم القاضي، وخالد سامي، وإسلام عبد اللاه ، وأحمد شديد قناوي لخط الدفاع.

مصطفى جمال، أحمد فليكس، حامد الجابري لخط الوسط

إيمانويل دافيد ، فالانتين أودو

تشكيل المصري..

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي - محمد دبش - عمرو موسى - عمرو سعداوي

خط الوسط: إيزي إيميكا - حسن علي - إلياس الجلاصي

خط الهجوم: حسام جريشة - مروان حمدي - عبده يحيى