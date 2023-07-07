ستستخدم بنتلي مهرجان Goodwood of Speed لهذا العام للاحتفال بمحرك العلامة التجارية W12 قبل تقاعد المحرك، بالإضافة إلى ذلك سيعرض قسم Mullinerالعرض الأول لسلسلة Speed Six Continuation Series هناك كإحياء للفائز الكلاسيكي في لومان، وسيبدأ الحدث في 13 يوليو.

بنتلي تحتفل بطرازات W12 في مهرجان جودو وود للسرعة

سيقام موكب من 12 سيارة من W12 Bentleys بتسلق تل جودوود، وستشمل سيارة باتور ومجموعة كونتيننتال جي تي لو مان الجديدة وسيارة كونتيننتال جي تي سي سبيد مخصصة من شركة مولنير. سبعة من هذه المركبات ستكون من مجموعة تراث العلامة التجارية للموديلات الخاصة.

بنتلي تحتفل بطرازات W12 في مهرجان جودو وود للسرعة

ظهر محرك W12مزدوج التوربو سعة 6.0 لترات لأول مرة في كونتيننتال جي تي في عام 2003، وتخطط الشركة لبناء المحرك الأخير في أبريل 2024، محرك سوانسونج موجود في باتور، التي لديها تشغيل محدود من 18 نسخة، والمحرك يصنع 740 قوة حصانية وعزم دوران يبلغ 737 رطلاً.

بنتلي تحتفل بطرازات W12 في مهرجان جودو وود للسرعة

سوف تقوم Continental GT Pikes Peak أيضًا بجولات يومية أعلى التل، وسجلت السيارة الرقم القياسي لفئة الإنتاج في ذلك الوقت عند تسلق التل، ومنذ ذلك الحين ، سارت سيارة بورشه 911 توربو إس بشكل أسرع في المضمار.

بنتلي تحتفل بطرازات W12 في مهرجان جودو وود للسرعة

ستحضر بنتلي أحد طرازاتها Blower Continuation Series إلى الحدث كوسيلة للترويج لمشروعها الثاني، مثل سلسلة Speed Six Continuation وهي إحياء قادم للسيارة الفائزة بسباق عام 1930 في 24 Hours of Le Mans، وتصنع بنتلي 12 فقط للعملاء ومركبتين للتطوير.