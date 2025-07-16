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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نيسان مصر تُطلق الجيل السابع الجديد كليًا من باترول في السوق المصري

محمد عبد الصمد رئيس نيسان مصر
محمد عبد الصمد رئيس نيسان مصر
أحمد عبد القوى

أعلنت نيسان مصر عن إطلاق الجيل السابع الجديد كليًا من سيارات باترول الشهيرة  مؤكدة التزامها بتقديم أحدث الابتكارات وتلبية احتياجات العملاء في السوق المصري.  

وفي هذا السياق، صرح محمد عبد الصمد، رئيس نيسان مصر  

“نيسان ليست مجرد شركة تقدم سيارات، بل نحن نقدم حلولاً متكاملة وتجارب استثنائية للسوق المصري. سياراتنا تُلبي مختلف احتياجات العملاء من كافة الفئات العمرية والاجتماعية، مع التركيز على تقديم تكنولوجيا متقدمة تتجاوز المنافسين.” 

كما أضاف رامي محارب، مدير عام الاتصالات في أفريقيا لشركة نيسان  

“نحن في نيسان نتجرأ دائمًا على تقديم أشياء غير مألوفة. كنا من السباقين في طرح السيارات الكهربائية بمصر، ونسعى باستمرار لتقديم أحدث التقنيات التي تُحدث نقلة نوعية في قطاع السيارات، مما يلبي تطلعات عملائنا ويُرسخ مكانتنا في السوق.” 

تصميم متطور وأداء مبهر 

يأتي الجيل الجديد من سيارات باترول بمحرك V6 مزدوج التيربو ليحقق توازنًا مثاليًا بين الأداء القوي والكفاءة في استهلاك الوقود. كما تم تصميم السيارة لتكون شريكًا مثاليًا لعشاق المغامرات، بفضل قدراتها المتطورة على القيادة في التضاريس الصعبة والطرق الوعرة.  

فخامة داخلية وتقنيات حديثة 

تميزت نيسان باترول الجديدة بتصميم داخلي فاخر يضمن تجربة قيادة مريحة وأنيقة للسائق والركاب على حد سواء. وتم تجهيز السيارة بأحدث الميزات التكنولوجية، بما في ذلك أنظمة أمان شاملة، لضمان أقصى درجات السلامة أثناء القيادة.   

تقدم نيسان  شعار يُعبر عن رؤية نيسان في تقديم سيارات تجمع بين القوة، التكنولوجيا، والفخامة، لتلبية تطلعات العملاء وجعل كل رحلة تجربة فريدة لا تُنسى.  

ومنذ إطلاقها الأول، أصبحت نيسان باترول رمزًا للثقة والمتانة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV). الجيل السابع الجديد يعكس التزام نيسان بالابتكار، حيث تُقدم السيارة مزيجًا من الأداء القوي، التصميم العصري، والتكنولوجيا المتطورة، لتلبية احتياجات عشاق المغامرات والرفاهية.  

سيارة تكنولوجيا سرعة

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