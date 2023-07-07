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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

صناعة السيارات وتوفير الطاقة.. ما تريد معرفته عن استخدامات السوائل الأيونية|فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور شريف زين العابدين، القائم بأعمال عميد معهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية، إن السوائل الأيونية عبارة عن أملاح مثل (ملح الطعام)، ولكنها سائلة. 

وأضاف “العابدين” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أن السوائل الأيونية أحدثت ثورة في مجال الكيمياء وخاصة في مجال الكيمياء الكهربائية من خلال الحصول على الفلزات الناشطة مثل الألومنيوم، موضحًا أنه عادة يتم الحصول عليها عند درجة حرارة عالية ولكن السوائل الأيونية أتاحت الحصول عليها في درجة حرارة الغرفة.

وأشار القائم بأعمال عميد معهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية إلى أن السوائل الأيونية ساهمت في توفير الطاقة وإحداث ثورة في صناعة السيارات وغيرها من التطبيقات الأخرى.

وأوضح أن معهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية هو مركز بحثي، يتم التركيز فيه على استخدام الخامات المحلية لعمل مواد بديلة للمستورد ويضم المعهد 6 أقسام متفردة، المعهد لديه 300 منتج بحثي قابل للتطبيق.
  

السوائل الأيونية تكنولوجيا المواد المتقدمة شريف زين العابدين توك شو صدى البلد الثروات المعدنية

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