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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار حملات إزالة المباني المقامة بدون ترخيص بمناطق الخدمات بالعريش

حملات ازالة المباني
حملات ازالة المباني المخالفه داخل الاحياء بالعريش

واصل مجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء ، تنفيذ  حملات  إزالة  المباني المقامة  بدون ترخيص بمناطق الخدمات بالعريش، في إطار توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة المحافظ، بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش وإزالة التعديات والمخالفات بدون موافقه الجهة المختصة .
 

حيث تم تشكيل لجنة مرور لمخالفات المباني برئاسة سكرتير عام المجلس يرافقه الإدارة الهندسية (مدير التنظيم ) ومدير المتغيرات المكانية ومدير المتابعة ومدير الإشغالات والعلاقات العامة وذلك للمرور على مناطق الخدمات داخل المدينة.

 

المتغيرات المكانية

 

وبعد معاينة المتغيرات المكانية بالأجهزة تبين وجود أعمال مخالفة في عظة مناطق خدمات  وتقرر إزالتها وهي:

منطقة خدمات المساعيد  تم إزالة عدد ٢ مبني وسور بأعمدة و٣ سور طوب فقط ، منطقة السمران بجوار مدرسة العربي،  تم ازاله  عدد ١ مبني خرساني أعمدة بسقف محاط بسور  ، منطقة خدمات  الزهور ، تم إزالة  عدد ٢ سور طوب محيط بارض .، منطقة خدمات الساحل تم ازالة عدد واحد سور محيط بالأرض.


ويناشد رئيس المدينة المواطنين بعدم الاقدام علي المباني أو أستكمال مباني الا في وجود رخصة مباني ساريه والتقدم للمركز التكنولوجي بطلب أستكمال مباني مصحوب برخصة مباني سارية.

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العريش المبانى المخالفة ترخيص الخدمات

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