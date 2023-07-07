5273 منتفعا ضمن مبادرة «100 يوم صحة» بالبحر الأحمر

قال الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن حملة ١٠٠ يوم صحة قدمت خدمات لـ ٥٢٧٣ منتفع من بداية انطلاقها يوم ٢٥ يونيو حتى أمس الخميس عبر الفرق الثابتة داخل الوحدات الصحية وكذلك العيادات المتنقلة.

وأضاف «العربي»، أن الخدمات تقدم بجودة عالية لجميع الفئات المستهدفة مع التأكيد على استمرارية التشخيص والعلاج بالمجان، مشيرا إلى أنه تم تقديم الكشف على ٦١٨ مواطنا من خلال منافذ الحملة المتنقلة والتي تتواجد في الممشي السياحي وممشي شيري وتم صرف العلاج لـ ٩٢ مواطن واجراء خدمات تحاليل معملية ل ٥٤٨ مواطنا.

كذلك قامت اللجنة بتقديم خدمات التوعية الميدانية من خلال فريق الاعلام السكاني والثقافة الصحية لـ ١١٧٠ مواطن وتم إجراء ١٩٢ ندوه تثقيفية وتقديم خدمة ل ٦٢٤١ منتفع زيارات منزلية للرائدات الريفيات من إدارة تنظيم الاسرة حيث تهدف المبادرة إلى التوسع في تقديم كافة خدمات مبادرات الصحة العامة وتكثيف العمل خلال مده زمنية مدتها ١٠٠ يوم.