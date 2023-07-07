عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

5273 منتفعا ضمن مبادرة «100 يوم صحة» بالبحر الأحمر

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

قال الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن حملة ١٠٠ يوم صحة قدمت خدمات لـ ٥٢٧٣ منتفع من بداية انطلاقها يوم ٢٥ يونيو حتى أمس الخميس عبر الفرق الثابتة داخل الوحدات الصحية وكذلك العيادات المتنقلة.

 

وأضاف «العربي»، أن الخدمات تقدم بجودة عالية لجميع الفئات المستهدفة مع التأكيد على استمرارية التشخيص والعلاج بالمجان، مشيرا إلى أنه تم تقديم الكشف على ٦١٨ مواطنا من خلال منافذ الحملة المتنقلة والتي تتواجد في الممشي السياحي وممشي شيري وتم صرف العلاج لـ ٩٢ مواطن واجراء خدمات تحاليل معملية ل ٥٤٨ مواطنا.

 

كذلك قامت اللجنة بتقديم خدمات التوعية الميدانية من خلال فريق الاعلام السكاني والثقافة الصحية لـ ١١٧٠ مواطن وتم إجراء ١٩٢ ندوه تثقيفية وتقديم خدمة ل ٦٢٤١ منتفع زيارات منزلية للرائدات الريفيات من إدارة تنظيم الاسرة حيث تهدف المبادرة إلى التوسع في تقديم كافة خدمات مبادرات الصحة العامة وتكثيف العمل خلال مده زمنية مدتها ١٠٠ يوم.

البحر الأحمر 100 يوم صحة الصحة بالبحر الأحمر العيادات المتنقلة الممشي السياحي الوحدات الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة فنانة عراقية شهيرة بعد صراع مع المرض

تطورات جديدة.. لوائح فيفا تمنح كهربا حق الاستئناف على غرامة الزمالك

أقل علبة بـ 10.. 2 جنيه تحريك في دخان الغلابة ومفاجأة بأسعار السجائر الرسمية

طلبك مرفوض.. ميتلاند يصدم الأهلي في ضم إمام عاشور.. تفاصيل

المصري مدنس القرآن في روسيا يعترف بجريمته ويكشف دوافعه | فيديو

بعد رحيل سافيو | ميكيسوني يهدد بالتصعيد للفيفا.. والنادي الأهلي في ورطة

كهربا في ورطة.. فيفا يهدد بإيقافه والزمالك يعلن الحجز على ممتلكاته

سد النهضة.. خبراء يفندون أكذوبة رئيس الوزراء الإثيوبي عن الملء الرابع

موضوعات متعلقة

ليمنع دخول الشاطئ .. ضبط شخص يُلقي بالزجاج المكسور على ساحل البحر بالغردقة

الوقت قليل.. تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان اللغة الأجنبية الأولى

القصة الكاملة لسيدة الغردقة المتهمة بقتل أطفالها التوأم.. تفاصيل مأساوية

بعد القبض على المتهم بإلقاء الزجاج|«الحفاظ على البيئة» تنظم حملة تنظيف لشاطئ الغردقة

مأساة سيدة الغردقة.. متزوجة عرفيًا ومات توأمها خنقا بالغاز| تفاصيل صادمة

محافظة البحر الأحمر تنفى تقديم لحوم حمير بأحد فنادق الغردقة

محافظ البحر الأحمر يجتمع مع إدارات الديوان العام لتعزيز العمل وتحسين خدمة المواطن

ننشر نتيجة الدبلومات الفنية بالبحر الأحمر

ترشيحاتنا

35 بئرا جديدا.. البترول تفجر مفاجأة بشأن الغاز وتوضح أسباب تراجع الإيرادات

حادث مروع.. تفاصيل سقوط 6 قتلى بدولة عربية

وفد من دولة بوركينا فاسو في زيارة لمرافق قطاع الطيران بهدف التعاون.. صور

قمة بطعم الغيابات| 11 نجما يواجهون شبح الإقصاء عن مواجهة الأهلي والزمالك

قاتل العصفور الأزرق يتصدر الترند| قصة الخلاف بين تويتر وثريدز.. وكيف يمكنك استخدام Threads؟

إهانة وطرد من الأهلي.. تريزيجيه يكشف كواليس إنقاذه من التجنيس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناهد السباعي تثير الجدل بإطلالة لافتة| شاهد

1300 كيلو شاورما وكفتة فاسدة.. علامات تكشف اللحوم غير صالحة

طريقة عمل كفتة الباذنجان| جديدة وغير تقليدية

سعر إطلالة ياسمين صبري في دبي يثير الجدل| رقم صادم

فيديو

رقم خرافي.. كم كلف سافيو خزينة الأهلي| فيديو جراف

متقولش لزملائك احرقوا أفلامكم.. مجدي إمام يكشف أسرار اعتزال الفن

تفريغ غير مسبوق.. فشل في إدارة السد وخداع آبي أحمد يكشفه الخبراء»| فيديو جراف

عند سماع الأذان لأول مرة .. رد فعل غير متوقع لطفلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ