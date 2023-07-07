اختيار المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين مراقبا على الانتخابات الرئاسية الأوزبكية

اختارت سفارة أوزبكستان بالقاهرة الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين للمراقبة علي الانتخابات الرئاسية المبكرة لدولة أوزبكستان وذلك ضمن وفد مصري يشارك في المراقبة علي الانتخابات التي ستنطلق الأحد المقبل.

وأعرب الدكتور محمد يوسف عن سعادته لاختياره ممثلا عن جمعية رجال الأعمال المصريين ضمن الوفد المصري المراقب علي الانتخابات الرئاسية الأوزبكية، مؤكداً على عمق العلاقات والروابط التاريخية والرغبة المشتركة للقيادة السياسية بالبلدين لتطوير التعاون على كافة المستويات السياسية والتجارية والاقتصادية.

وقال المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر تعد شريكًا تجارياً واعدًا لأوزبكستان في المرحلة المقبلة حيث تمثل بوابة لدخول أسواق منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، ودول حوض البحر الأبيض المتوسط.

ولفت إلي أن الزيارة الأولي للرئيس الأوزبكستاني للقاهرة شوكت ميرضياييف فبراير الماضي والتي جاءت تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومباحثات الرئيسان أعطت دفعة قوية للقطاع الخاص المصري لتطوير العلاقات الاقتصادية مع اوزبكستان خاصة في ظل الجهود المبذولة من الحكومة المصرية والرامية نحو خلق مناخ جاذب للاستثمار المباشر المحلي والأجنبي.

وأضاف يوسف أن الجمعية تتطلع لتنظيم زيارة لوفد رجال الأعمال المصريين إلي اوزبكستان خلال الفترة المقبلة بهدف بناء شراكات وعلاقات ثنائية بين الشركات المصرية والاوزبكية في كافة المجالات وذلك ردا على زيارة الوفد الأوزبكستاني لجمعية رجال الأعمال المصريين يونيو الماضي والتي ضمت مجموعة من الشركات الاوزبكية في قطاعات الصناعات الهندسية والكهربائية والأجهزة المنزلية والكابلات والأسلاك من النحاس، والالومينيوم، وألواح الطاقة الشمسية، ومعدات توليد الطاقة الكهربائية، والمحولات والبطاريات، وصناعة الحاسب الآلي، ومصابيح LED الموفرة للطاقة.

وأشار إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين من أعرق منظمات الأعمال التي تمارس النشاط الاقتصادي وتمثل القطاع الخاص في مصر منذ 45 عاما حيث تعمل من خلال شبكة علاقتها مع 75 منظمة مماثلة أجنبية و17 لجنة قطاعية كشريك اقتصادي للدولة المصرية وكيان يدافع عن مصالح القطاع الخاص وينقل وجهة نظره للحكومة لتجهيز الأرضية نحو قيادة القطاع الخاص مسيرة الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر.

والدكتور محمد يوسف حصل علي درجة الدكتوراه في الإدارة الاستراتيجية والقيادة من الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا بولاية ديلاور الأمريكية عام 2021.

ويتمتع الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين بخبرة قيادية ممتازة في تنفيذ استراتيجية الجمعية والعمل على إقامة شبكة علاقات قوية بين الأعضاء والسفارات والمنظمات الدولية والهيئات الحكومية.

وقام الدكتور محمد يوسف بتمثل مصر وجمعية رجال الأعمال المصريين في العديد من الاجتماعات داخل وخارج مصر حيث مثل الجمعية في برنامج "Sourcing Taiwan Program 2013" والذي نظمته مجلس تنمية التجارة الخارجية التايوانية في مارس 2013، كما قام بتمثيل مصر في الدورة التدريبية التي نظمتها جمهورية الصين الشعبية حول التعاون الاقتصادي الإقليمي العربي الصيني في أغسطس 2014.