تداول 3 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة ٨ سفن وتم تداول ٣٠٠٠ طن بضائع عامة ومتنوعة ، ٣٠٠ شاحنة و ٨٥ سيارة ، وشملت حركة الواردات ٢٥٠٠ طن بضائع ، ٢٣٠ شاحنة و ٧٥ سيارة فيما شملت حركة الصادرات ٥٠٠ طن بضائع ، ٧٠ شاحنة و ١٠ سيارة .



استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة الحرية٢ فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة القاهرة ، كما يشهد ميناء نويبع تداول ١٣٠٠ طن بضائع و ٢١٠ شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة ، ويستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينتين درة جدة و Trammo Marycam

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر ٣٧٠٠ راكب بموانيها .