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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صيدلة القاهرة تعلن نتيجة الفصل الدراسي الثاني.. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة غادة عبد البارى عميدة كلية الصيدلة جامعة القاهرة ، نتائج الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2023-2023.

وقالت الدكتورة غادة عبد البارى ، أنه تم إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية على الموقع الرسمى للكلية ، و سيتم إعلان موعد تقديم الالتماسات .

جامعة القاهرة 

على الجانب الآخر ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول مجمع المعامل البحثية بكلية الزراعة على تجديد اعتماد المجلس الوطني للاعتماد (ايجاك) حيث تم تقييمه طبقًا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017، وذلك في إطار رؤية الجامعة واستراتيجيتها في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية بكليات الجامعة ومعاهدها.

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أخبار جامعة القاهرة.. نظر طلبات التماسات نتائج التيرم الثانى.. وكلية التجارة تفتح باب التسجيل للفصل الدراسى الصيفي

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أنه تم تجديد اعتماد 4 معامل بكلية الزراعة تضمنت معمل التكنولوجيا الحيوية في الكشف عن الغش في الأغذية واللحوم والأعلاف، ومعمل الكشف عن الكائنات والمنتجات المحورة وراثيًا (GMO) في الكشف عن الأغذية المهندسة وراثياَ، ومعمل الكيمياء التحليلية والمياه والتربة في الاختبارات الكيميائية للزيوت الحيوانية والنباتية وفي تقدير الأحماض الدهنية في الزيوت الحيوانية والنباتية، ومعمل قياسات المناعة وتحاليل الهرمونات في تقدير هرمون الركتوبامين في اللحوم.

الخشت رئيس جامعة القاهرة الفصل الدراسي الثاني رئيس جامعة القاهرة كلية الصيدلة جامعة القاهرة كلية الصيدلة نتيجة الفصل الدراسى الثانى

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