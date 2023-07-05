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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار جامعة القاهرة.. نظر طلبات التماسات نتائج التيرم الثانى.. وكلية التجارة تفتح باب التسجيل للفصل الدراسى الصيفي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

جامعة القاهرة تعلن اخر موعد لاستقبال طلبات الالتماس على النتائج

صيدلة القاهرة تعلن عن قبول طلبات التقدم لدبلوم اليقظة الدوائية

 

انتهت جامعة القاهرة ، من إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى و جارى النظر فى طلبات الالتماس التى قدمها الطلاب على النتائج حسب ما اعلنته الكليات و سيتم الإعلان عن نتائج الالتماس فور الانتهاء منها ، لذلك أعلنت عدد من الكليات عن التسجيل للفصل الدراسى الصيفي .

ومن جانبه ، كشف الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة ، عن موعد بداية الفصل الدراسى الصيفى للعام الجامعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

وقال الدكتور جمال شحاته ، أن الكلية قامت بفتح التسجيل للفصل الدراسى الصيفى ( summer course ) ، وذلك حتى غدا الاربعاء الموافق ٥ يوليو .

كما أوضح عميد الكلية ، على أن الطلاب الوافدين لابد الحصول على إذن سداد من شئون الطلاب و دفع الرسوم فى البنك العربى الافريقي و رفع ايصال السداد على 
‏http://course.foc.cu.edu.eg/signing

على الجانب الأخر ، أعلنت الدكتورة غادة عبد البارى  عميدة كلية الصيدلة - جامعة القاهرة ، عن قبول طلبات التقدم لدبلوم اليقظة الدوائية كدبلوم مهنى أول مرة للعام الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٤ .

وقالت الدكتورة غادة عبد البارى ، أنه تمت الموافقة على تحويله من دبلوم أكاديمي إلى دبلوم مهنى بقرار وزاري رقم  ٥١٥ بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٣.

و اضافت ، يهدف دبلوم اليقظة الدوائية المهني الى تقديم الخبرة العلمية والعملية اللازمة للعمل في مجال اليقظة الدوائية والتي تتضمن مفهوم اليقظة الدوائية وكيفية تقييم الآثار الضارة للدواء ونظام الابلاغ عنها لهيئة الدواء المصرية بالاضافة الى مستندات وصف نظام اليقظة، خطة ادارة المخاطر، وتقارير الآثار الضارة الخاصة بمستحضرات شركات الأدوية.

وذلك من خلال تقديم محاضرات نظرية شاملة إلى جانب التدريب العملي بأقسام اليقظة الدوائية بشركات الأدوية وهيئة الدواء المصرية. لمزيد من المعلومات والشروط وخطوات التقدم برجاء الدخول على موقع الإلكتروني للكلية من خلال الرابط التالى:

‏https://www.pharma.cu.edu.eg/PostgradReg.aspx

وفى نفس السياق ، أعلنت الدكتورة جيهان عزام عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة ، عن اخر موعد لاستقبال طلبات الالتماس على نتائج الفصل الدراسى الثانى .

‎وقالت الدكتورة جيهان عزام ، أن الكلية ستغلق باب الالتماس على النتائج يوم الأحد الموافق ٩ يوليو الجارى للفرق الدراسية الاربعة ، مؤكده على انه لا يتم النظر لاى طلب بعد هذا الموعد .

جامعة القاهرة 

عقدت  صباح اليوم كلية طب قصر العيني، مؤتمرها السنوي تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي في الطب"، وذلك لمناقشة الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجالات الطبية من تشخيص وعلاج وتدريب وتعليم وبحث علمي.

ومن جانبها قالت الدكتورة منال المصري عميدة كلية الطب، إن الثورة المعلوماتية وتطور الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته أحد التحديات التى تواجه الممارسة الطبية والتعليم والبحث العلمى الطبى، وهذا يتطلب تطوير إدارة المنظومة الطبية وتحديد الأولويات؛ كما أنه ينتقل بالتعليم والتدريب الطبي لمراحل لا يمكن تصورها عند الكثير حتى من المتخصصين.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة عملت في السنوات الأخيرة على تسخير التكنولوجيا وإمكانيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في مجالات عدة كالتعليم والتدريب ولها الريادة في ذلك ضمن استراتيجيتها كجامعة ذكية من الجيل الرابع، حيث حرصت على إدخال أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة كالروبوت الجراحي بكلية الطب في مجال الرعاية الطبية ليؤدي خدمة مجانية لأول مرة للمواطن المصري لعمليات دقيقة، حيث تم إجراء أكثر من 50 عملية جراحية باستخدام الروبوت في تخصصات المسالك البولية والنساء والجراحة وأجهزة الأشعة التداخلية للأوعية الدموية وأجهزة المناظير التشخيصية والعلاجية.

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