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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الباز يكشف عن قرار حاسم من الضرائب بشأن المتهربين

محمد الباز
محمد الباز

قال الإعلامي محمد الباز، وزارة المالية تستهدف في الموازنة الجديدة لعام 2023/2024 حصيلة ضريبية بقيمة تريليون و600 مليار جنيه، أي بزيادة 550 مليار جنيه عن العام المالي المنقضي.


وأكد الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه لن يكون هناك لجوء لفرض ضرائب جديدة في  العام المالي الجديد 2023/2024.


وأوضح أن الفرق في الحصيلة الضريبية سيكون مصدره حسم ملف المتهربين من الضرائب، خلال هذا العام بطرق مختلفة، وهو قرار حاسم،  بالإضافة إلى تفعيل ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي. 


ولفت الباز، إلى أن  حصيلة الضرائب العامة للعام المالي المنقضي 2022/2023،  بلغت تريليون وخمسين مليار جنيه.

الباز ضرائب العام المالي الجديد الموازنة الجديدة الاقتصاد

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