الأهلي يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته استعداداً لمواجهة الإتحاد السكندري المقرر لها السابعة من مساء غد بإستاد الجيش المصري ببرج العرب ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وكان الجهاز الفني قد قرر مد المعسكر عقب مواجهة الإسماعيلي خاصة أن مباراة الإتحاد السكندري تقام في ذات الملعب والمدينة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لى الإسماعيلي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وسيطر الأهلي على معظم فترات المباراة ولاحت أمام لاعبيه عدة فرص محققة للتسجيل، والتي كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة، كما تصدت العارضة لهدفين محققين من تسديدتي أحمد القادر ومحمد شريف.

وسجل هدف الفوز بيرسي تاو في الدقيقة 50 من استغلال جيد لتمريرة خالد عبد الفتاح، ليقتنص الأهلي ثلاث نقاط غالية ويرتفع رصيده للنقطة 72 على قمة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 34.