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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاب متنكر يبتز متابعيه عبر التيك توك.. أعرف القصة

شاب متنكر عبر التيك
شاب متنكر عبر التيك توك يقوم بعمليات أبتزاز لمتابعيه

أثار شاب سوري يدعى عامر شيخاني الكثير من الجدل  وذلك لنشره مقطع فيديو حصد ملايين المشاهدات كشف من خلاله حقيقة تنكر شاب يدعى بشار بهدف تحقيق الشهرة على مواقع التواصل الأجتماعي وتحديدا عبر تطبيق التيك توك.

وأضاف أن الشاب ليس متحول جنسيا إلا أنه  متنكر بهيئة فتاة  تدعى  نوال ولديها صفحة عبر تطبيق التيك توك ويتابعها الملايين من متابعى التطبيق  وتسمى تلك الصفحة "نانو العلي" .

أشار الشاب السوري أن الشاب المتنكر يقوم بجمع أكبر قدر من الصور والملفات من بيوت العالم وبمجرد سفره يبدأ بعض عمليات الأبتزاز لضحايا تلك الصور إليك القصة كاملة عبر الرابط التالي 

 

شاب سوري مواقع التواصل الاجتماعي تطبيق التيك توك عمليات الابتزاز

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