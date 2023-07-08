عاصفة رعدية عاتية مصحوبة بحبات البرَد تجتاح كندا.. شاهد

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا عن الأوضاع في مدينة كالغاري الكندية، حيث شهدت عاصفة مفاجاه.

وهطل البرَد بكميات كبيرة، ما تسبب في إغلاق الطريق السريع لمدينة كالغيري الكندية.

شهدت مدينة كالغاري الكندية عاصفة رعدية شديدة مصحوبة بنزول كميات كبيرة من البرَد، ما تسبب بفيضانات مفاجئة واضرابات في حركة المرور.

وهذه الأمطار الصلبة المكوّنة من حبيبات الجليد الكروية سدّت أجزاء واسعة من جسر ستوني تريل المتجه شمالاً، وتراكمت على جانبي الطريق، في مشهد يذكّر بفصل الشتاء.

وتسبّب البرد ببعض الأضرار في المركبات والمحاصيل الزراعية.