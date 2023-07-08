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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احتجاجات في اليابان بعد زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى كوريا الجنوبية

صدى البلد

قوبل رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة باحتجاجات أثناء زيارته لكوريا الجنوبية اليوم السبت في محاولة لتهدئة المخاوف بشأن خطة اليابان لتصريف المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما التي ضربتها موجات المد.

وصل رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى سيول أمس الجمعة للقاء وزير الخارجية ومسؤول كبير في مجال السلامة النووية خلال زيارته التي استمرت ثلاثة أيام بعد اختتام زيارته لليابان.

في وقت سابق من الأسبوع، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مراجعة لمدة عامين أظهرت أن خطط اليابان لإطلاق المياه سيكون لها تأثير ضئيل على البيئة.

ذكرت وسائل إعلام محلية أن وصوله إلى مطار كيمبو في سيول قوبل باحتجاجات ، على الرغم من إعلان حكومة كوريا الجنوبية أنها تحترم تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن تحليلها الخاص وجد أن الإفراج لن يكون له 'أي تأثير ذي مغزى' على مياهها.

نزل مئات الأشخاص ، بمن فيهم أعضاء في الاتحاد الكوري لنقابات العمال ، إلى الشوارع يوم السبت للاحتجاج على خطة التسريح.

وقال الطالب الجامعي كيم هان بي: 'ليس من المنطقي القول إن إطلاق سراح البشر على ما يرام لأنه لا يؤذي البشر. تعيش الحيوانات أيضًا في المحيط'.

وقال جروسي لوكالة يونهاب للأنباء يوم السبت ، إنه لم يوافق أي خبير وراء تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن فوكوشيما مع المحتوى ، ملمحًا إلى تعليقه خلال مقابلة مع رويترز قبل يوم واحد من أن عضوًا أو اثنين من أعضاء الفريق ربما أعربوا عن مخاوفهم.

ومن المقرر أن يلتقي غروسي يوم الأحد مع أعضاء الحزب الديمقراطي الكوري المعارض الذي انتقد الخطة اليابانية.

سارعت إدارة الرئيس يو سوك يول على خط رفيع في موقفها من اقتراح اليابان للتسريح ، حيث تحاول تحسين العلاقات مع طوكيو. لكن الخطة أثارت الغضب والقلق بين الكوريين الجنوبيين ، مما دفع بعض المتسوقين لشراء ملح البحر.

على الرغم من موافقة كوريا الجنوبية على الخطة ، إلا أن الحظر على الأطعمة والمأكولات البحرية من منطقة فوكوشيما سيظل ساريًا.

وقال زعيم الحزب الديموقراطي المعارض لي جاي ميونغ أيضا إن الحكومة يجب أن تحاول وقف الخطة وإحالة القضية إلى المحكمة الدولية لقانون البحار.

تقرير من Hyunsu Yim ؛ شارك في التغطية دايوونغ كيم وجيمين جونغ ، تحرير ريتشارد تشانغ وكيم كوجيل

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