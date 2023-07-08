الجهاز الفني لفريق لاڤيينا يضع خطة العمل للموسم الجديد

عقد بعد ظهر اليوم الاجتماع التمهيدي للجهاز الفنى والإداري والطبى لنادى لاڤيينا بقيادة احمد عيد عبد الملك المدير الفني ، لوضع خطة للمرحلة المقبلة بدوري المحترفين .

وحضر الإجتماع احمد عيد عبد الملك المدير الفني ، وأحمد صلاح المدرب العام ، ومحمد شديد مدرب ، ومحمد عبد السلام مدرب ، وأحمد عمر معد بدنى ، وأحمد مصطفى مدرب حراس ، ووائل حبيب المدير الرياضى للنادى .

وتم في الاجتماع مناقشة خطة العمل للموسم الجديد والذى سيشارك فيه الفريق بدورى المحترفين وتم الاتفاق على بداية فترة الإعداد للموسم الجديد يوم الثلاثاء 18 يوليو الحالى بمنتجع الاسيوطى .

واستقر مجلس إدارة نادي لافيينا بتعيين أحمد عيد عبدالملك مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم خلفا لجورج جاليدي .