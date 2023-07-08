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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجهاز الفني لفريق لاڤيينا يضع خطة العمل للموسم الجديد

صدى البلد

عقد بعد ظهر اليوم الاجتماع التمهيدي للجهاز الفنى والإداري والطبى لنادى لاڤيينا بقيادة احمد عيد عبد الملك المدير الفني  ، لوضع خطة للمرحلة المقبلة بدوري المحترفين .

وحضر الإجتماع احمد عيد عبد الملك المدير الفني ، وأحمد صلاح المدرب العام ، ومحمد شديد مدرب ، ومحمد عبد السلام مدرب ، وأحمد عمر معد بدنى ، وأحمد مصطفى مدرب حراس ، ووائل حبيب المدير الرياضى للنادى .

وتم في الاجتماع مناقشة خطة العمل للموسم الجديد والذى سيشارك فيه الفريق بدورى المحترفين وتم الاتفاق على بداية فترة الإعداد للموسم الجديد يوم الثلاثاء 18 يوليو الحالى بمنتجع الاسيوطى .

واستقر مجلس إدارة نادي لافيينا بتعيين أحمد عيد عبدالملك مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم خلفا لجورج جاليدي .

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