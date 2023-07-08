أطفال مصر فنانون | التنسيقية تعرض مسرحية فلوسك إيه بحضور وزيرة الثقافة

عرضت مبادرة "ابني أديبا" إحدى مبادرات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مسرحية "فلوسك إيه " على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

حضر المسرحية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والفنانة سميرة عبد العزيز، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس الشيوخ ، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، والنائب سيد عبدالعال عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب التجمع، والفنان أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية، والكاتبة سماح أبو بكر، والفنان إيهاب فهمي، والفنانة نهال عنبر أعضاء نقابة المهن التمثيلية، والفنانين محمد الشرنوبي ، محمد رجب، ومحمد دياب ، ومايان السيد، ودنيا سامي، وشيري عادي ، وطارق صبري.



إضافة الي أعضاء مجلس أمناء ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

كما شهد العرض حضور لعدد كبير من الفنانيين والإعلاميين والسياسيين.

ولقي العرض حالة من القبول على الفكرة وأداء أبطال العمل الذين ظهروا للمرة الأولي على خشبة المسرح بثقة كبيرة، مما دفع الحضور نهاية العرض بالتصفيق الحار لتشجيعهم علي الاستمرارية.



ورحبت النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قبل بدء العرض بالحضور، مشيرة إلى أن كيان التنسيقية يعمل طول الوقت على النهوض بالقوة الناعمة لمصر والاستفادة من الطاقات الإبداعية المسرحية من كافة الأجيال.

وأوضحت "سعيد" خلال كلمتها أن التنسيقية منذ اللحظة الأولى لتدشينها وتسعى دائما على دعم الفن أو الثقافة والفكر، ويترجم ذلك عن طريق فعاليات، موضحة أن العرض المسرحي "فلوسك أيه" هو أول مسرحية أبطاله جميعا من أبناء مبادرة "أبني أديبا" إحدى مبادرات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ووجهت "سعيد" الشكر لجميع الحضور من المسئولين والفنانين، كما وجهت الشكر لأبطال العمل الفني، مشددة على أن القوة الناعمة لمصر بمثابة القاطرة لتعزيز دور مصر ومكانتها على الساحة العربية والإقليمية والدولية ومواجهة التحديات.

كما عرض منسقي مبادرة " ابني أديبا" تقي شاهين، وشيماء الأشقر، وسامي الزيات، فكرة المبادرة والمراحل التي مرت بها من كتابة القصة، والرسم، وصناعة أفلام الكرتون، وصولا لعرض "فلوسك إيه"، مؤكدين أن فكرة العرض و الكتابة هي نتاج ورشة ابني اديبا، والتي قام فيها الأطفال بتقديم الفكرة وكتابتها وصولا للعرض المسرحي.

وجاء العرض المسرحي في إطار دعم التنسيقية للنشء، ودارت أحداث مسرحية (فلوسك إيه ؟) حول موضوع التنمية المستدامة، وهي فكرة وتمثيل أطفال مبادرة "ابني أديبا".

وتضمنت المسرحية رسائل تنموية وتوعوية تستهدف العمل على استغلال كل الموارد المتاحة لتحقيق رؤية مصر 2030، والتنمية المستدامة، وتعتبر إحدى مخرجات مبادرة (ابني أديبا) التي تستهدف صنع كوادر من النشء.

شارك في العرض 27 طفلا من أطفال المبادرة، هم؛ رمزي أحمد، زكريا يوسف، محمود مؤمن، رزان أحمد، ريماس أحمد، لارا محمد، لين محمد، يوسف باسم، ملك الأشقر، سليمان درويش، ليلى كامل، سارة نادر، عزة محفوظ، ماريا هاني، يوسف مؤمن، أسيا يوسف، يوسف إيهاب، ليلة إبراهيم، هنا مؤمن، مليكة محفوظ، بافلى هاني، حلا محمد، هنا نادر ، مليكة ياسر، يوسف رمزي، سليم سامى ، عمر زيدان؛ وتصميم استعراضات المسرحية لمصطفى حجاج، وسينوجرافيا مصطفى التهامي، إضاءة وليد درويش، وإعداد الموسيقى إبراهيم سعيد، وملابس نوران الشيمي، مكياج إسلام عباس، دعاية محمد وحيد، وتصوير البوستر أحمد صالح، وتدريب الأداء الصوتي حنان عادل.

المسرحية من تأليف ورشة مبادرة ابني أديبا، وتدريب أمير يوسف وأحمد مشعل، والمخرج المنفذ رنا رجب، وإخراج عزوز عادل، وإشراف عام مبادرة ابني أديبا سامى الزيات وتقى شاهين وشيماء الأشقر، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وبعد نهاية العرض، تم التقاط مجموعة من الصور بين أبطال العمل الفني والمسئولين والحضور.