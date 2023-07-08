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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عادل حمودة عن 30 يونيو: الكرة الأرضية شاهدة على فشل الإخوان في الحكم

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، إن الشعب المصري لم يكن الوحيد الذي رصد تجاوزات حكم الإخوان وحكم عليهم بالفشل في إدارة البلاد، ولم يكن الإعلاميين المصريين وحدهم الذين حذروا من إصرار الإخوان على تشويه الشخصية المصرية، « لم نكن وحدنا الذين تخوفنا من اشتعال حرب أهلية في مصر، لم نكن وحدنا الذين توقعنا أن يثور المصريون عليهم، لم نكن وحدنا بل كان العالم معنا».

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وأضاف « حمودة»، خلال تقديمه برنامج « واجه الحقيقة»، الذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن كان هناك عدد يصعب حصره من خبراء المراكز الاستراتيجية وكبار المحللين الصحفيين الدوليين وأعضاء في الكونجرس الأمريكي، وسياسين وبرلمانيين من أركان الكرة الأرضية الأربعة، «لقد وقفت الدنيا على أطرافها وهي تتابع حشود الملايين في 30 يونيو».

وأوضح الإعلامي والكاتب الصحفي، أنه في 30 يونيو كان المشهد لا يُنسى، فخرج شعب بكل طوائفه وطبقاته وأجياله يُطالب بأن تكون كلمته لا ترد، وهي إسقاط النظام الذي خاف منه على سمات حضارته الإنسانية العريقة، « فمن يجرؤ على أن رفض مطالبه، الجيش جيشه ولينفذ مشيئته، لكن رغم ذلك منح وزير الدفاع حينذاك عبد الفتاح السيسي السلطة القائمة فرصة أخري لتنزل عن غطرستها وعنادها مهلة جديدة».

وتابع: «في يوم الثالث من يوليو حدث ما أراد الشعب، لنقف عند البيان التاريخي الذي ألقاه عبد الفتاح السيسي».

عادل حمودة 30 يونيو

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