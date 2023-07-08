تشكيل ناري للزمالك أمام فيوتشر.. الجزيري ونداي ومنسي في الهجوم

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض، مباراة فيوتشر، المقرر لها في التاسعة من مساء اليوم، على ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله نيمار - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد عواد ومحمود شبانة وعمر جابر وأحمد فتوح ومحمد حسام "بيسو"وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وعلي ياسر ومحمد صلاح.