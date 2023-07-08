عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قراءة الفاتحة في بداية مجالس الصلح والعلم والفتوى.. هل جائزة شرعا

الفاتحة
الفاتحة

قالت دار الإفتاء إن قراءة سورة الفاتحة في بداية مجالس الصلح، أو مجالس العلم والفتوى أو غير ذلك من الأمور المهمة- أمرٌ جائز شرعًا، ويُعدُّ من جملة فضائل الأمور وأحسنها؛ وعلى ذلك جرى عمل سلف الأمة وخلفها من غير نكير؛ فكانوا يقرؤونها لقضاء الحاجات وحصول المهمات.

متى تسقط قراءة الفاتحة في الصلاة ؟ اختلف الفقهاء في حكم قراءة المأموم الفاتحة، فرأى بعض الفقهاء أن القراءة تسقط عن المأموم في صلا ة الجماعة، ورأى البعض أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم ولا تسقط عنه.


هل قراءة الفاتحة للمأموم واجبة ؟ 
 

قراءة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة في حق الإمام والمنفرد،ودليل ذلك ما رواه عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» متفق عليه، أما قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية فللعلماء فيها قولان:
 

قراءة الفاتحة خلف الإمام
القول الأول في قراءة الفاتحة خلف الإمام: أنها واجبة، والدليل عليها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، ولمّا علّم النبي صلى الله عليه وسلم المُسِيء صلاته، أمره بقراءة الفاتحة.

 

وصحّ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقرؤها في كل ركعة، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: «وَقَدْ ثَبَتَ الإِذْنُ بِقِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ الْفَاتِحَةَ فِي الْجَهْرِيَّةِ بِغَيْرِ قَيْد، وَذَلِكَ فِيمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي "جُزْء الْقِرَاءَة" وَاَلتِّرْمِذِيّ وَابْن حِبَّانَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ رِوَايَة مَكْحُول عَنْ مَحْمُود بْن الرَّبِيع عَنْ عُبَادَة «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فِي الْفَجْرِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا».


وذكر الإمام النووي رحمه الله في كتاب (المجموع3/326): «قراءة الفاتحة للقادر عليها فرض من فروض الصلاة، وركن من أركانها، ومتعينة، لا يقوم مقامها ترجمتها بغير العربية، ولا قراءة غيرها من القرآن، ويستوي في تعيينها جميع الصلوات، فرضها ونفلها، جهرها وسرها، والرجل والمرأة، والمسافر، والصبي، والقائم، والقاعد، والمضطجع، وفي حال شدة الخوف وغيرها، وسواء في تعينها الإمام والمأموم والمنفرد»


حكم قراءة الفاتحة للمأموم

القول الثاني  في قراءة الفاتحة خلف الإمام: أن قراءة الإمام قراءة للمأموم فلا تجب على المأموم قراءتها، والدليل على ذلك قول الله تعالى: «وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» (الأعراف: 204)، وقال ابن حجر: «وَاسْتَدَلَّ مَنْ أَسْقَطَهَا عَنْهُ فِي الْجَهْرِيَّةِ كَالْمَالِكِيَّةِ بِحَدِيث «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي.
 

والذين يقولون بوجوبها، فإنهم يقولون إنها تُقرأ بعد أن يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة، وقبل أن يَشْرَع في قراءة السورة الأخرى، أو أنها تُقرأ في سَكَتَاتِ الإمام قال ابن حجر: «يُنْصِتُ إِذَا قَرَأَ الإِمَام وَيَقْرَأُ إِذَا سَكَتَ» وذكر بعض العلماء أن المقصود بسكتات الإمام أي سكتة تحصل من الإمام في الفاتحة أو بعدها، أو في السورة التي بعدها، فإن لم يسكت الإمام فالواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولو في حال قراءة الإمام في أصح قولي العلماء.

قراءة سورة الفاتحة هل قراءة الفاتحة للمأموم واجبة قراءة الفاتحة خلف الإمام حكم قراءة الفاتحة للمأموم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ظهور لـ إمام عاشور بعد أنباء توقيعه للأهلي

سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان في الساحل الشمالي

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

بوست من شوبير بعد تقدم فيوتشر على الزمالك

هدّد ثرية عربية بـ صور وفيديوهات عارية | قرار عاجل ضد شاب مصري

فرصة ذهبية.. كاف يقرب الزمالك من مجد تاريخي وكأس العالم للأندية.. تفاصيل

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

تعليق مثير من محامي كهربا بشأن رحيله عن الأهلي

ترشيحاتنا

الزراعة: تحالف تطوير حديقة حيوان الجيزة يحصل على حق انتفاع 15 عاما

وسط مخاوف من مقاتلي فاجنر.. بولندا تنقل 1000 جندي إلى حدود بيلاروس

أسعار نيسان صني موديل 2024 في السوق المصري | صور

سعر الذهب عيار 14 في محلات الصاغة اليوم 9-7-2023

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 9 يوليو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

مهاجم إفريقي سوبر يقترب من الأهلي.. تفاصيل مثيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من عين الجمل ؟

ثقافة أسيوط تحتفل بثورة 30 يونيو| صور

بملابس متشابهة.. زوجة محمد رمضان تخطف الأنظار برفقته من اليونان

5 وصفات فعالة لعلاج القولون العصبي

فيديو

فيديو فاجأ الجميع |عروسة لبست بدلة رقص شفافة وقلعت فستانها فى فرحها

للأغنياء.. حكاية جزيرة يونانية جمعت محمد صلاح واحمد سعد وساويرس ومحمد رمضان|فيديوجراف

الحياة جميلة.. رد مفاجئ من طليقة أحمد الفيشاوي لأحد متابعيها |فيديوجراف

تصريحاتها المثيرة شَهَرتها .. خلاف جمال شعبان مع هبة قطب وعمرو أديب|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ