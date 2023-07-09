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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الحجر الصحي بمطار القاهرة: جميع الحجاج العائدين لأرض الوطن حالتهم طبيعية

الحجاج المصريين
الحجاج المصريين

أكدت الدكتورة أمانى الإمام مدير إدارة الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، أن جميع الحجاج المصريين العائدين لأرض الوطن، حالتهم طبيعية، ولا يوجد أي شيء وبائي أو اشتباه بإصابات كورونا.

وقالت أمانى الإمام خلال مداخلة زوم، ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة cbc، إن هناك أطباء سافروا على 90% من الطائرات التى اتجهت لموسم الحج، لفحص الحالة الصحية العامة للحجاج عند دخول الطائرة، وإعطائهم كروت المراقبة الصحية.

وذكرت أن أى حالة طارئة أثناء الرحلة يتم التعامل معها، والحمد لله جميع الحالات التى وصلت حتى آخر رحلة وصلت الساعة العاشرة كلها حالات طبيعية وعادية.

وتابعت: "لم نرصد أى حالة عائدة من الحج مصابة بكورونا، ولم يوجد أى شيء وبائى، ولا حتى اشتباه كورونا وكلها إنفلونزا عادية، حتى الحالات المرضية عادية".

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