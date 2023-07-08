مصر للطيران: 21 رحلة لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة اليوم

تسير الناقل الوطني مصر للطيران، اليوم 21 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، بواقع 8 رحلات من جدة و9 رحلات من المدينة و 2 رحلة جدة - برج العرب و2 رحلة جدة - باماكو.

ويعود على متن رحلات مصر للطيران، اليوم حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعى وقرعة الإسكندرية والبحيرة وتضامن المؤسسة والترانزيت وحج الأجانب والأفراد وتأشيرات العمل وحجاج دولة مالي.

وناشدت مصر للطيران الحجاج ضرورة الالتزام بالإرشادات التالية :

1) الحجاج الذين يحملون تذكرة مصر للطيران وتتكون رحلة عودتهم من MS ويليها ثلاثة أرقام، يكون إقلاع الرحلة من مطار الملك عبد العزيز أل سعود الدولي الصالة الشمالية .

2) الحجاج الذين يحملون تذكرة مصر للطيران وتتكون رحلة عودتهم من MS ويليها أربعة أرقام، يكون إقلاع الرحلة من مدينة الحجاج بجدة.

3) على الحجاج ضرورة التواجد قبل موعد إقلاع الرحلة بثمانية ساعات.