قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء اليوم الثلاثاء 9-9-2025
بورصة الدواجن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء
62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة
هل يجوز إخراج الصدقة بنية الرزق.. دار الإفتاء توضح
سكودا تقدم إيبيك EPIQ موديل 2026 الجديدة.. وهذا سعرها عالميًا
ناشطو أسطول الصمود: لا يوجد طرف آخر وراء الهجوم على السفينة غير الاحتلال
7 فضائل أخبر عنها الرسول لمن يستيقظ لصلاة الفجر.. لا تفوت ثوابها
القبض على 6 عناصر من تنظيم داعش في العراق
3 وفيات و38 مصابا.. تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس على صحراوي الأقصر
كيف نعرف الفرق بين الرؤيا الصادقة والحلم؟.. 4 علامات تكشف دلالة ما تراه
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق المرحلة الثالثة 2025
تنسيق المرحلة الثالثة 2025
نهلة الشربيني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة (النظامين القديم والحديث) أمس الأحد، وذلك ضمن المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025


https://tansik.digital.gov.eg/

 تسجيل طلاب الدور الثاني رغباتهم بتنسيق الجامعات 

وذلك عقب استلام الطلاب لشهادات النجاح من مدارسهم، ويأتي ذلك استكمالًا لإجراءات تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2025.

اقرأ أيضًا:

وأكدت الوزارة ضرورة الحفاظ على الرقم السري وعدم إفشائه، لضمان سرية البيانات وحماية الرغبات من التعديل.

يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة وخاصة طلاب المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025، عن مؤشرات تنسيق 2025 علمي وأدبي، توجد بعض الكليات والمعاهد التي قبلت من 50 % فأكثر في عدد من الجامعات.


مؤشرات كليات ومعاهد تنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمى وأدبي

 

استنادًا إلى تنسيق العام الماضي، من المتوقع أن تتاح العديد من الكليات والمعاهد في المرحلة الثالثة لتقبل الطلاب الحاصلين على مجموع يتراوح بين 50% و 65%.

 يرجى ملاحظة أن هذه الأرقام هي مؤشرات استرشادية من العام الماضي وقد تتغير، معرفة ذلك من خلال هذا الرابط اضغط هنا لمعرفة كافة مؤشرات المرحلة الثالثة 2025.

 

توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2025


مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 جاءت كالآتي خاصة في الكليات الأبرز في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 وهي قبول خدمة اجتماعية من 54.9% للادبي وتربية فنية قد تصل 53.8% وتربية رياضية بنات وبنين 51.9%، ومعهد فني صحي ومعهد فني تمريض والذي سوف يصل إلى 64% لعلمي علوم وحقوق قد تصل لـ 60%، و59.9 %تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

تنسيق الجامعات طلاب الدور الثاني ومعاهد تنسيق المرحلة الثالثة 2025 تنسيق المرحلة الثالثة توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك

تنسيق الجامعات 2025

انخفاض تنسيق آداب وحقوق وتربية وخدمة اجتماعية.. مؤشرات المرحلة الثالثة 2025

مفيدة شيحة

جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس

سعر استمارة بطاقة الرقم القومي2025

أسعار استمارة البطاقة الشخصية2025.. ورابط التجديد أونلاين

مترو الأنفاق

دون حدوث إصابات.. مترو الأنفاق يكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

المجني عليه

أمن القاهرة يضبط 4 متهمين متورطين في مقتل محامي حلوان

ترامب

لا حصانة للرئيس.. القضاء يصفع ترامب ويفرض عليه غرامة 83 مليون دولار

ترشيحاتنا

المشاركون في الجولة الميدانية بشركة البتروكيماويات المصرية

صرح صناعي.. نقيب العاملين بالبترول يزور شركة بتروكيماويات الإسكندرية

البابا يستقبل مجموعة خدمية من إيبارشية النمسا

البابا تواضروس يستقبل مجموعة خدمية من إيبارشية النمسا

رئيس جامعة الأقصر تتفقد الكشف الطبي للطلاب الجدد بكلية الفنون الجميلة

رئيس جامعة الأقصر تتفقد الكشف الطبي للطلاب الجدد بكلية الفنون الجميلة

بالصور

بتقص العظام.. صيحة موضة جديدة في تركيا لتقليل طول النساء| توافد ستات العالم

جراحة تقصير القامة
جراحة تقصير القامة
جراحة تقصير القامة

نشرة المرأة والمنوعات.. كنز الوقاية من الأمراض بسعر رخيص.. 6 أسباب تقود الرجال للانفصال بعد الخمسين.. و8 تحاليل قبل الزواج

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

الشعر البني موضة 2025.. دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي

الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي
الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي
الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي

علامات مميزة تكشف جدري القرود عن أي مرض آخر

جدري القرود
جدري القرود
جدري القرود

فيديو

رسالة "شات جي بي تي" لأسما

أسما شريف منير ترتدي الحجاب و«شات جي بي تي» يهنئها.. ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد