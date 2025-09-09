الرئيس السيسي يوجه بدراسة التماس القومي لحقوق الإنسان بشأن العفو الرئاسي

أفادت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي يطالب بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم.

الأسماء المدرجة ضمن قرار العفو الرئاسي

وطلب المجلس القومي لحقوق الإنسان إدراج عدد من الأسماء ضمن قرار العفو الرئاسي، ومنها: سعيد مجلي الضو عليوة، علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، وكرم عبد السميع إسماعيل السعدني. كما تضمنت القائمة أسماء أخرى مثل: ولاء جمال سعد محمد، محمد عوض عبده محمد، محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف، ومنصور عبد الجابر علي عبد الرازق.

وأعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تقديم الالتماس في إطار اهتمامه بتحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية، وتسعى الجهات المعنية حاليًا إلى فحص الطلب بعناية واتخاذ القرارات المناسبة.