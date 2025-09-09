البرتغالي جوزيه جوميز مدربا لفريق الأهلي بشرط وحيد.. ما هو؟

عاد البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الزمالك السابق والفتح الحالي، إلى صدارة المدربين المرشحين لقيادة الأهلي خلال الفترة القادمة خلفا للأسباني خوسيه ريبيرو.

جدير بالذكر أن الأهلي قد سبق وأقال ريبيرو بعد سوء نتائج الفريق خلال المباريات السابقة سواء في كأس العالم للأندية أو الدوري المصري وآخرها الهزيمة من بيراميدز بهدفين دون رد.

أرقام جوميز مع الزمالك

يعد جوزيه جوميز من أبرز المدربين الأجانب الذين حققوا نجاحا ملحوظا مع الزمالك قبل أن يرحل بشكل مفاجئ خلال الموسم الماضي ويتولى تدريب فريق الفتح السعودي.

وتعاقد نادي الزمالك مع جوميز يوم 1 فبراير 2024، وكان عقده مستمرا مع الفارس الأبيض حتى 30 يونيو 2025، إلا أنه قرر الرحيل قبل نهاية مدته.

في ديسمبر الماضي، تقدم جوميز بطلب رسمي لإدارة نادي الزمالك يطلب فيه فسخ تعاقده، مستندًا إلى تلقيه عروضًا مغرية من الخارج؛ أبرزها من نادي الفتح السعودي.

ورغم المحاولات المستمرة من جانب إدارة الزمالك لإقناعه بالبقاء، إلا أن المدرب أصر على قراره، مبررًا ذلك بعدم تلبية النادي لعدد من طلباته الفنية والإدارية، بجانب المستحقات المالية المتأخرة.

وفيما يلي أرقام جوزيه جوميز مع الزمالك:

عدد المباريات: 47 لقاء

فوز: 27 مباراة

تعادل: 9 لقاءات

هزيمة: 11 مواجهة

سجل لاعبو الزمالك: 91 هدفا

استقبلت شباكه: 64 هدفا

عدد الألقاب: لقبين “الكونفدرالية، والسوبر الأفريقي”

شرط جوميز لتدريب الأهلي

وفقًا لصحيفة "اليوم" السعودية، فإن جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الفتح، حدث معه تواصل خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل تولي تدريب الأهلي المصري خلال الفترة المقبلة، خلفاً للمدرب خوسيه ريبيرو، ولكن تم رفض العرض المقدم وأبلغهم بأنه في حالة الرحيل سيكون عن طريق نادي الفتح".

وأضاف التقرير، أنه يوجد شرط جزائي في عقد جوزيه جوميز مع نادي الفتح، يصل إلى 900 ألف دولار، في حالة الموافقة على رحيله خلال الفترة المقبلة بصورة رسمية.

جدير بالذكر أن إدارة نادي الفتح السعودي قد نجحت في الاتفاق مع جوزيه جوميز لتولي القيادة الفنية للفريق حتى نهاية الموسم الماضي، مع وجود بند يمنح النادي السعودي أفضلية التجديد لموسم إضافي.

وحسم نادي الفتح، مصير المدرب البرتغالي، حيث نجح في تجديد تعاقد جوميز للموسم الحالي مقابل 2 مليون دولار مع وجود بند يسمح بتجديد التعاقد لموسم آخر.