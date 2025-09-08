قناة الأهلي تحسم الجدل بشأن المفاوضات مع جوميز

كشفت قناة الأهلي عن موقف إدارة القلعة الحمراء، من التفاوض مع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الحالي لفريق الفتح السعودي، والزمالك السابق، من أجل تولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وأكدت قناة الأهلي خلال برنامج "حارس الأهلي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير أنه لا توجد أي مفاوضات رسمية تمت من جانب إدارة المارد الأحمر مع جوميز.

وأضاف: "لم يتحدث أحد من النادي الأهلي مع جوميز بشكل نهائي، لكن في وكلاء بيتكلموا".

وتابع: “جوميز قال أنا تبع النادي لو جالي عرض والنادي موافق أنا تحت أمرهم، ولو النادي متمسك بي برده أنا معاهم، لكن حوار رسمي من الأهلي لم يحدث على الإطلاق”.

وأتم: "هتسمع أسماء كتيرة خلال الفترة المقبلة، والأهلي مش عايز يستعجل، وبيعطي الثقة للناس الموجودة وفي نفس الوقت هيبقى في جهاز فني جديد".





