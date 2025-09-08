قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس ترد على إنذار ترامب: مستعدون فورا للتفاوض لإنهاء الحرب
سيف زاهر: الخطيب يجهز مفاجأة لجماهير الأهلي
قناة الأهلي تحسم الجدل بشأن المفاوضات مع جوميز
منتخب مصر يصل بوركينا فاسو استعدادا لحصد بطاقة التأهل لكأس العالم 2026
ما حكم الحركة أثناء الصلاة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب
إسبانيا تكتسح تركيا بسداسية في تصفيات كأس العالم 2026
واتساب تسد ثغرة أمنية في إصدارات أجهزة أبل .. ما القصة؟
احذر فنجان الصباح.. هذا ما تفعله القهوة في معدتك الفارغة
تحذير جديد من الصين باللون الأصفر في مواجهة إعصار تاباه
فلسطين وبريطانيا تبحثان وقف إطلاق النار في غزة والاعتداءات الإسرائيلية بالضفة
واشنطن بوست: استقالة إيشيبا تزيد الغموض السياسي في اليابان
الذهب الرقمي يهدد سوق المعدن النفيس في بريطانيا
قناة الأهلي تحسم الجدل بشأن المفاوضات مع جوميز

جوزيه جوميز
جوزيه جوميز
يمنى عبد الظاهر

كشفت قناة الأهلي عن موقف إدارة القلعة الحمراء، من التفاوض مع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الحالي لفريق الفتح السعودي، والزمالك السابق، من أجل تولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وأكدت قناة الأهلي خلال برنامج "حارس الأهلي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير أنه لا توجد أي مفاوضات رسمية تمت من جانب إدارة المارد الأحمر مع جوميز.

وأضاف: "لم يتحدث أحد من النادي الأهلي مع جوميز بشكل نهائي، لكن في وكلاء بيتكلموا".

وتابع: “جوميز قال أنا تبع النادي لو جالي عرض والنادي موافق أنا تحت أمرهم، ولو النادي متمسك بي برده أنا معاهم، لكن حوار رسمي من الأهلي لم يحدث على الإطلاق”.

وأتم: "هتسمع أسماء كتيرة خلال الفترة المقبلة، والأهلي مش عايز يستعجل، وبيعطي الثقة للناس الموجودة وفي نفس الوقت هيبقى في جهاز فني جديد".



 

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

