بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني
تفاصيل جديدة.. محافظ الأقصر يزور مصابي حادث انقلاب أتوبيس ويشيد بسرعة الاستجابة الطبية
وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا
محمد صلاح يتصدر قائمة أفضل مساهمي الدوري الإنجليزي بالأهداف والتمريرات منذ 2017
تحرك رسمي لتسهيل دخول سيارات ذوي الهمم| .. هل اقترب الحل؟
الوزراء: 20 مليار طن احتياطي من الرمال البيضاء في مصر
الرئيس السيسي يوجه بدراسة التماس القومي لحقوق الإنسان بشأن العفو الرئاسي
بينهم علاء عبد الفتاح.. الرئيس السيسي يوجه بدراسة التماس "القومي لحقوق الإنسان" بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم
المنتخب الوطني في اختبار حاسم أمام بوركينا فاسو وسط غيابات مؤثرة| تفاصيل
تيسيرا على الطلاب| الآن مناهج صفوف مرحلة الثانوية العامة على موقع التعليم
سيف الدين الجزيري يتمسك بالبقاء في الزمالك ويطلب حسم موقفه بعد أزمته مع فيريرا
كارت الفلاح والأسمدة وحياة كريمة| دعم حكومي مكثف لتمكين المزارعين في عيدهم الـ 73
أخبار البلد

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

محمد إبراهيم

شهد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية الرئيسية للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025 والمتمثلة فى تنفيذ تدريب عملى للقضاء على بؤرة إرهابية مسلحة وتطهيرها من كافة العناصر الإرهابية وتأمين عودة الحياة إلى طبيعتها .

حيث بدأت الفعاليات بكلمة اللواء أح / ياسر الخطيب قائد المنطقة الشمالية العسكرية أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الدقيقة لكافة مراحل التدريب لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة من تبادل الخبرات بين القوات المشاركة فضلاً عن تعزيز أوجه العمل المشترك للإرتقاء بمستوى الكفاءة القتالية للعناصر المشتركة بالتدريب.

وتضمنت الفعاليات تنفيذ قوات المظلات من الدول المشاركة عمليات القفز المظلى ، بالتزامن مع تغلب عناصر المهندسين العسكريين على العبوات الناسفة المرتجلة وتأمين طرق وخطوط الإقتحام ، أعقبها قيام مجموعات القتال الرئيسية المدعومة بالقوات الخاصة من مختلف الدول وعناصر الشرطة المدنية المصرية بإقتحام البؤرة الإرهابية لتطهيرها والسيطرة عليها ، وبعد القضاء على البؤرة الإرهابية تم دفع عناصر التأمين الطبى والإدارى والمعنوى لإعادة تشغيل المرافق وتوفير المناخ المناسب لعودة الحياة إلى طبيعتها، وعكست المرحلة المستوى المتميز لكافة العناصر المشاركة وقدرتهم على تخطيط وإدارة عمليات مشتركة بأحدث الأساليب الإحترافية.

ونقل الفريق أحمد خليفة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للقوات المشاركة بالتدريب، كما وجه الشكر للقوات المشاركة فى تنفيذ النشاط التدريبى.

وأثنى على الآداء الراقى فى التنفيذ والتنسيق بين كافة العناصر المشاركة والقدرة على إدارة عمليات مشتركة بكفاءة وإقتدار وهو ما يدعو للإطمئنان إذا تطلب الأمر مستقبلاً تنفيذ أى عمل جماعى ، مشيراً إلى أن كافة الأنشطة المخططة بالتدريب تهدف إلى دعم ركائز الأمن والإستقرار تأكيداً على حق كل دولة أن تبقى آمنة سالمة داخل حدودها .

حضر فعاليات المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة المصرية وقادة القوات المسلحة للدول  المشاركة بالتدريب وعدد من الملحقين العسكريين ودارسى الكليات والمعاهد العسكرية والإعلاميين .

تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-9-2025

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

جوميز

البرتغالي جوزيه جوميز مدربا لفريق الأهلي بشرط وحيد.. ما هو؟

القطط

طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم

عمرو أديب

عمرو أديب يوجه نصيحة لجماهير الزمالك بشأن أرض 6 أكتوبر

جانب من اللقاء

رئيس هيئة الدواء : ملتزمون بدعم تنافسية عالمية والانفتاح على التجارب الدولية

جانب من المرور

الصحة: فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية يتفقد عدة منشآت صحية بمحافظتي سوهاج وقنا

هل سيتم تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بسبب الدراسة.. وموعد الصرف

هل سيتم تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بسبب الدراسة.. وموعد الصرف

دقائق معدودة.. اختراع جديد يقلص مدة شحن السيارات الكهربائية

يارا السكرى تخطف الأنظار بجمالها فى أحدث ظهور لها

بعد تعرضها للإجهاض.. أبرز 10 صور لـ رنا رئيس

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

