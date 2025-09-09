قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

محمد صلاح يتصدر قائمة أفضل مساهمي الدوري الإنجليزي بالأهداف والتمريرات منذ 2017

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد

واصل النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول وقائد منتخب مصر، كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تصدر قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف والتمريرات الحاسمة منذ انضمامه إلى الريدز في صيف 2017، وفقًا لإحصائيات شبكة "سكاواكا" العالمية المتخصصة في الأرقام الكروية.

أرقام صلاح الأسطورية مع ليفربول

خاض صلاح منذ ارتداء قميص ليفربول 291 مباراة في الدوري الإنجليزي، نجح خلالها في تسجيل وصناعة 272 هدفًا، ليؤكد مكانته كأحد أعظم النجوم الذين مروا على البطولة في العصر الحديث.
هذا المعدل التهديفي المذهل جعل "الملك المصري" يتفوق بفارق كبير على أقرب منافسيه، ويعزز من سجله كواحد من أبرز أساطير "البريميرليج".

منافسون خلف صلاح

وجاء في المركز الثاني الكوري الجنوبي سون هيونج مين، جناح توتنهام، بمساهمته في 173 هدفًا خلال 271 مباراة.

بينما حل هاري كين، نجم المنتخب الإنجليزي المنتقل مؤخرًا إلى بايرن ميونيخ، في المركز الثالث بـ169 مساهمة تهديفية في 204 مباريات فقط، ما يعكس غزارته التهديفية رغم مغادرته البريميرليج.

ترتيب أفضل 10 لاعبين مساهمة بالأهداف منذ موسم 2017-18

محمد صلاح – 272 (291 مباراة)

سون هيونج مين – 173 (271 مباراة)

هاري كين – 169 (204 مباريات)

كيفين دي بروين – 150 (224 مباراة)

رحيم ستيرلينج – 135 (237 مباراة)

جيمي فاردي – 132 (237 مباراة)

ماركوس راشفورد – 118 (254 مباراة)

برونو فيرنانديز – 114 (198 مباراة)

أولي واتكينز – 109 (187 مباراة)

جابرييل خيسوس – 105 (219 مباراة)

صلاح.. أيقونة البريميرليج

هذه الأرقام الاستثنائية تؤكد أن صلاح لم يكن مجرد لاعب عابر في الدوري الإنجليزي، بل أصبح أيقونة من أيقوناته الكبرى، بعدما قاد ليفربول للتتويج بلقب البريميرليج عام 2020 لأول مرة منذ 30 عامًا، إلى جانب ألقاب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

المثير أن صلاح ما زال يحافظ على مستواه التهديفي المميز رغم مرور أكثر من سبع سنوات في الملاعب الإنجليزية، ليبقى مصدرًا رئيسيًا لقوة ليفربول الهجومية، واسمًا لامعًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح ليفربول منتخب مصر الدوري الإنجليزي الممتاز

