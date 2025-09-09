وكيل معهد المحاصيل الحقلية: الفلاح هو العمود الفقري للزراعة والأمن الغذائي

قال خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الزراعية الحقلية بوزارة الزراعة، إن اليوم هو عيد للدولة المصرية، لأن الفلاح المصري هو العمود الفقري للزراعة المصرية ويقوم على أساسه الأمن الغذائي المصري.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن معهد البحوث الزراعية يقوم باحتفالية كبيرة لتكريم أعلى 50 مزارع في مصر، من حيث الإنتاج سواء الحيواني والنباتي، مشددا أن هناك طفرة كبيرة في الزراعة المصرية.

وتابع: هناك دعم كبير من الوزارة والدولة لدعم الفلاح، مشيرا إلى أن هناك لغة جديدة مع الفلاح نتيجة التغيرات المناخية التي أثرت على البلاد.

وشدد على أن مصر تنتج منتجات عالمية، فالدولة تعد في المركز الرابع عالميا من حيث القمح والقطن الأول عالميا والذرة الرابع عالميا، كما نعد من أكبر الدول المصدرة للموالح والفراولة والبصل.