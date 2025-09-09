قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبراء: سفينة على الأرجح وراء قطع كابلات البحر الأحمر وانقطاع الإنترنت
ضابط إسرائيلي ينهى حياته في يوم زفافه والعثور على جثته بمنزله
الهلال الأحمر يدفع بـ2800 طن مساعدات إنسانية وبترولية إلى غزة
وكيل معهد المحاصيل الحقلية: الفلاح هو العمود الفقري للزراعة والأمن الغذائي
تسجيل 6 حالات وفاة بقطاع غزة نتيجة المجاعة وسوء التغذية
أزمة في منتخب مصر قبل مواجهة بوركينا فاسو بسبب لاعب.. شوبير يكشف
بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني
تفاصيل جديدة.. محافظ الأقصر يزور مصابي حادث انقلاب أتوبيس ويشيد بسرعة الاستجابة الطبية
وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا
محمد صلاح يتصدر قائمة أفضل مساهمي الدوري الإنجليزي بالأهداف والتمريرات منذ 2017
تحرك رسمي لتسهيل دخول سيارات ذوي الهمم| .. هل اقترب الحل؟
الوزراء: 20 مليار طن احتياطي من الرمال البيضاء في مصر
توك شو

وكيل معهد المحاصيل الحقلية: الفلاح هو العمود الفقري للزراعة والأمن الغذائي

خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الزراعية الحقلية بوزارة الزراعة
خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الزراعية الحقلية بوزارة الزراعة
إسراء صبري

قال خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الزراعية الحقلية بوزارة الزراعة، إن اليوم هو عيد للدولة المصرية، لأن الفلاح المصري هو العمود الفقري للزراعة المصرية ويقوم على أساسه الأمن الغذائي المصري.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن معهد البحوث الزراعية يقوم باحتفالية كبيرة لتكريم أعلى 50 مزارع في مصر، من حيث الإنتاج سواء الحيواني والنباتي، مشددا أن هناك طفرة كبيرة في الزراعة المصرية.

وتابع: هناك دعم كبير من الوزارة والدولة لدعم الفلاح، مشيرا إلى أن هناك لغة جديدة مع الفلاح نتيجة التغيرات المناخية التي أثرت على البلاد.

وشدد على أن مصر تنتج منتجات عالمية، فالدولة تعد في المركز الرابع عالميا من حيث القمح والقطن الأول عالميا والذرة الرابع عالميا، كما نعد من أكبر الدول المصدرة للموالح والفراولة والبصل.

معهد المحاصيل الزراعية الحقلية وزارة الزراعة الفلاح المصري الأمن الغذائي

