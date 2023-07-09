تصفيق حار لـ أبو العينين بعد كلمته القوية خلال احتفالية 30 يونيو بسفارة مصر في بروكسل

شارك النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، في احتفالية سفارة مصر في بروكسل بذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.

وألقى محمد أبو العينين، كلمة قوية أمام المشاركين بالاحتفالية، والمقدر عددهم بـ700 شخصية عالمية، وتحدث أبو العينين عن حجم الإنجازات في الدولة المصرية على مدار 9 سنوات.

وقال محمد أبو العينين، في كلمته باحتفالية سفارة مصر ببروكسل بثورتي 30 يونيو و23 يوليو، والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "مصر تتمتع بعلاقات قوية مع القارة الإفريقية التي تضم 54 دولة، والاستثمار في مصر يفتح للمستثمرين كل الأسواق الإفريقية".

وأضاف محمد أبو العينين: "نرحب بإنشاء مجمع صناعي جديد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولدينا مجمع صناعي صيني، فلماذا لا يوجد لدينا مجمع صناعي أوروبي؟، وحان الوقت أن يأتي المستثمرون الأوروبيون للاستثمار في مصر".