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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أبو العينين: جلست مع برلمانيين في أوروبا وأمريكا لشرح حقيقة ما يحدث في مصر

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

شارك النائب  محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، في احتفالية سفارة مصر في بروكسل بذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.

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وقال أبو العينين، في كلمته بالاحتفالية، والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"،: "البعض في أوروبا لديهم معلومات مغلوطة عما يحدث في مصر، ومن واجبنا تصحيح هذه الأفكار، أو المعلومات المغلوطة".

وأضاف محمد أبو العينين: "جلست مع برلمانيين كثر في أوروبا وأمريكا؛ لشرح حقيقة ما يحدث في مصر من إنجازات".

وأشار محمد أبو العينين، إلى أن: "المناخ حاليا في أوروبا عن رؤيتهم تجاه مصر، أفضل بشكل كبير من السنوات الماضية".

وأكمل محمد أبو العينين: "نحن في حاجة إلى فكر جديد من الشراكة بين مصر وأوروبا، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات".

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