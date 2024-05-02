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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مبادرة سيارات المصريين بالخارج.. فئة واحدة تحقق الاستفادة الكاملة من تمديد المهلة

صدى البلد

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هناك فئة واحدة تستفيد من مد مهلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج، بعد موافقة الحكومة على مدها لمدة شهر.

وأكد محمد الحمصاني في تصريحات تلفزيونية، مساء الأربعاء، أنه على الرغم من أن مبادرة سيارات المصريين بالخارج انتهت، لكن هناك بعض المواطنين الذين شرعوا في الإجراءات وتحويل الأموال، وربما تأخذ هذه الإجراءات بعض الوقت، وبالتالي كنوع من التيسير على هؤلاء المواطنين، تقرر منحهم الفرصة الكافية للانتهاء من الإجراءات، مضيفا أن هذا " لمن أبدوا الجدية".

وأعلن المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على الطلب المقدم من "شركة كوفيكاب إيجيبت" ش.م.م، بشأن إقامة مشروع جديد في مجال تصنيع الأسلاك والكابلات الكهربائية للسيارات، يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، على مساحة تصل إلى نحو 30.3 ألف م2، بالقطعتين رقمي 1 و2 بالمنطقة الصناعية ـ الشريط الصناعي بالمطورين الجنوبية ـ بمدينة العاشر من رمضان، بتكلفة استثمارية تصل إلى 88 مليون دولار، ومن المُخطط أن يستوعب المشروع 205 عمال مصريين، والالتزام بنسبة 60% للمكون المحلي، وتصدير جانب كبير من إنتاجه للخارج.

وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الدولة بدأت جذب عدد من الشركات الأجنبية الكبرى في مجال تصنيع الأسلاك والكابلات الكهربائية الخاصة بالسيارات، بهدف توطين هذه الصناعة، وهذه الاستثمارات تستوعب نسبة كبيرة من المكون، بنسبة 60%، بما يمثل فرص واعدة للجانب المصري، من ناحية توطين صناعة السيارات وزيادة استخدام المكون المحلي.

 نشهد المزيد من الاستثمارات الأجنبية

وواصل الحمصاني: " مع الخطط الإصلاحية للاقتصاد المصري والشهادات الدولية بقدرة مصر على تجاوز التحيدات بدأنا نشهد المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ونسعى لإصلاح شامل، وجذب استثمارات أجنبية لتحقيق المستهدفات المطلوبة".

وواصل المستشار محمد الحمصاني: " مع الخطط الإصلاحية للاقتصاد المصري والشهادات الدولية بقدرة مصر على تجاوز التحيدات بدأنا نشهد المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ونسعى لإصلاح شامل، وجذب استثمارات أجنبية لتحقيق المستهدفات المطلوبة".

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