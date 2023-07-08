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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فرص كثيرة.. أبو العينين من بلجيكا : تعالوا إلى مصر سائحين ومستثمرين

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

شارك النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب في احتفالية سفارة مصر في بروكسل بذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو .

 

أبو العينين: استطعنا في 6 سنوات تحقيق ما لم يحدث في 25 عاما

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وقال أبو العينين في كلمته في احتفالية سفارة مصر ببروكسل بثورتي 30 يونيو و23 يوليو، والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر بها 100 جامعة جديدة تعلم شبابنا ومصر بلد  شابة و65 % من سكان مصر تتراوح اعمارهم بين 16 و 35 عاما وهم موارد بشرية ".

 

وأضاف أبو العينين :" يجب مضاعفة استثمارات أوروبا في مصرـ وأتحدث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر “، مضيفا:” تعالوا إلى مصر واستمتعوا بالسياحة فيها  في شرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالي ".

وتابع محمد أبو العينين :" أعداد السائحين الوافدين إلى مصر في زيادة مستمرة ونستهدف الوصول لاستقبال 20 مليون سائح في العام،  تعالوا إلى مصر كسائحين ومستثمرين وأصدقاء ودائما اهلا بكم والفرص الاستثمارية في مصر كثيرة والإرادة السياسية قائمة ".

وأكمل محمد أبو العينين :" مصر دولة مستقرة وامنة بعد حرب طويلة مع الإرهاب ونجحت في دحر الإرهاب  لتصبح بلدا آمنا ومستقرا ".

أبو العينين محمد أبو العينين بروكسل أحمد موسى اخبار التوك شو

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