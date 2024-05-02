الشيخ يوسف العرادي يكشف أسباب إطلاق اتحاد القبائل العربية

قال الشيخ يوسف العرادي، أحد مشايخ قبيلة الترابين بسيناء، إن اتحاد القبائل العربية سيكون اتحادا واحدا بقيادة الشيخ إبراهيم العرجاني، لنبذ العنصرية، ولنكون كقبائل عربية يد واحدة خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أنه على مدار سنوات عديدة رأينا عدة اتحادات للقبائل العربية في سيناء والقاهرة ومطروح وأسوان، ومع رؤية الرئيس السيسي اجتمع مع القبائل العربية وتم عمل أكثر من اجتماع حتى يتم توحيد كل القبائل العربية في اتحاد واحد وخاصة المحافظات الحدودية.



ولفت إلى أنه تم اختيار الرئيس السيسي ليكون هو الرئيس الشرفي للاتحاد وهذا عرفانا بالجميل من القبائل العربية للسيسي الذي وقف بكل قوة حتى تنهض مصرنا الحبيبة.



وتابع: "عندنا مخاطر خارجية كثيرة، واتحاد القبائل العربية أهميته أنه هيجمع كل الكيانات الموجودة عشان تكون موجودة في اتحاد واحد، وتكون وكلمة واحدة لإبراز الدور الوطني للقبائل العربية، وأيضًا هيتم تنفيذ مشاريع على أرض سيناء باسم القبائل العربية".