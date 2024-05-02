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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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متحدث وزارة العمل: حريصون على مراعاة المعايير الدولية في جميع التشريعات الموجودة

وزارة العمل
وزارة العمل

أكد عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، أن قانون العمل الجديد، والمنتظر خروجه للنور سيكون مهم جدا لكل العمال في مصر، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة باستقبال ملاحظات العمال على القانون الجديد، منوها أن القانون سينظم العمل بين العامل وصاحب العمل، ومن الضروري أن يكون عليه توافق.


وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن وزارة العمل حريصة على مراعاة معايير العمل الدولية فى كافة التشريعات الموجودة، لافتا إلى أن هناك 276 مادة تم صياغتها بشكل قانونى وسيتم طرحها للحوار المجتمعى خلال شهر من الآن.


ولفت "خضر"، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال اليوم طلب ضرورة الإسراع في إصدار قانون العمل لأنه تشريع مهم، منوها أن القانون الجديد به بنود مهمة للعامل، وأهمها سرعة التقاضى بين العامل وصاحب العمل، وهذا يأتي بالضرورة في صالح العامل.


وأكد متحدث وزارة العمل، أن قانون العمل سيكون بالبرلمان في أسرع وقت، ومن المؤكد أن عيد العمال القادم سيأتي علينا، والقانون الجديد قائم ونعمل به.


وأشار إلى أن قانون العمل سيطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر، لأن كل من يعمل بأجر فهو عامل، ولذلك فالدولة المصرية حريصة على توفير بيئة عمل تتوفر ليها كافة شروط السلامة والصحة المهنية.


وشدد "خضر"، على أن قانون العمل الجديد سيعالج كافة أشكال القصور الموجودة في القانون الحالي، منوها أن الحكومة تقف وتأخذ موقف المحايد أمام قانون العمل الجديد.

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